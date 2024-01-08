8 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Травмой головы и разбитым носом закончился съезд с опасной горки для маленькой жительницы Алтайского края

В Бийске госпитализировали девочку после того, как она прокатилась с горки в районе АБ в Бийске, сообщает "ЧП Бийск". Это не первое происшествие с детьми здесь: во время экстремального спуска 12-летний ребенок сломал ногу.

Девочку с травмой после поездки с горки госпитализировали в Бийске.
Девочку с травмой после поездки с горки госпитализировали в Бийске.
ЧП Бийск

Как отмечают очевидцы, девочка скатилась в котлован и ударилась о дерево. Медики забрали ребенка с травмой головы, огромной шишкой на лбу и разбитым носом.

С начала года на горках в районе АБ ежедневно отдыхают взрослые и дети. Многие катаются на снегокатах и «бубликах». 4 января бийчане в социальных сетях сообщили, что здесь травмировались несколько детей.

6 января рядом с горками установили таблички с предупреждением, что кататься с них запрещено и опасно для жизни. Об этом отчитывался мэр Бийска в своих соцсетях.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость