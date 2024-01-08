Травмой головы и разбитым носом закончился съезд с опасной горки для маленькой жительницы Алтайского края

В Бийске госпитализировали девочку после того, как она прокатилась с горки в районе АБ в Бийске, сообщает "ЧП Бийск". Это не первое происшествие с детьми здесь: во время экстремального спуска 12-летний ребенок сломал ногу .

Девочку с травмой после поездки с горки госпитализировали в Бийске.

Как отмечают очевидцы, девочка скатилась в котлован и ударилась о дерево. Медики забрали ребенка с травмой головы, огромной шишкой на лбу и разбитым носом.

С начала года на горках в районе АБ ежедневно отдыхают взрослые и дети. Многие катаются на снегокатах и «бубликах». 4 января бийчане в социальных сетях сообщили, что здесь травмировались несколько детей.

6 января рядом с горками установили таблички с предупреждением, что кататься с них запрещено и опасно для жизни. Об этом отчитывался мэр Бийска в своих соцсетях.

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