Трех детей и несколько взрослых спасли из горящей «хрущевки» в Барнауле

Возгорание произошло 28 мая в пятиэтажном панельном доме по улице Островского. Открытое горение наблюдалось в квартире на первом этаже.
«По лестничным маршам были спасены четыре человека, при помощи трехколенной лестницы через окно спасли двух человек», — рассказали в ведомстве.
Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В квартире огонь повредил мебель и вещи. Погибших и пострадавших нет.
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Всего в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 51 возгорание.
Накануне в Барнауле мужчина поджег здание, в результате один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии находится в больнице.