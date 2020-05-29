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Происшествия

Трех детей и несколько взрослых спасли из горящей «хрущевки» в Барнауле

В Алтайском крае в ходе ликвидации пожара в одном из жилых домов Барнаула спасли шестерых человек, сообщает региональное МЧС.

Пожар в панельной пятиэтажке в Барнауле.
Пожар в панельной пятиэтажке в Барнауле.
22.mchs.gov.ru.

Возгорание произошло 28 мая в пятиэтажном панельном доме по улице Островского. Открытое горение наблюдалось в квартире на первом этаже.

«По лестничным маршам были спасены четыре человека, при помощи трехколенной лестницы через окно спасли двух человек», — рассказали в ведомстве.

Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В квартире огонь повредил мебель и вещи. Погибших и пострадавших нет.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 51 возгорание.

Накануне в Барнауле мужчина поджег здание, в результате один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии находится в больнице.

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