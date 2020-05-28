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Происшествия

В Барнауле мужчина поджег здание, один человек погиб

Вечером 27 мая в Барнауле на ул. Пролетарской загорелось нежилое здание. Внутри были два человека, один из них погиб, второй в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Пожар на ул. Пролетарская.
Пожар на ул. Пролетарская.
altai-krai.sledcom.ru

После тушения пожара нашли тело 38-летнего мужчины, второй, 32-летний мужчина, госпитализирован.

На месте криминалисты обнаружили следы, указывающие на умышленный поджог.

По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за преступления против личности 55-летний мужчина. В ходе допроса он пояснил, что пострадавшие — его товарищи. В здании мужчины распивали спиртное, возник конфликт.

Злоумышленник вышел на улицу под предлогом приобретения спиртного, а затем поджог входную дверь.

«Потерпевшие не имели возможности выбраться, так как на окнах здания находились решетки», — добавили в ведомстве.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Оно возбуждено по п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30 п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом).

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