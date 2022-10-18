Трехдневный траур объявили в Ейском районе, где на жилой дом упал военный самолет (обновлено)

Трехдневный траур — с 17 по 19 октября, уточняет «Интерфакс».
Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял решение о выплатах семьям погибших по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тыс. рублей, пишет bfm.ru.
Что произошло
Су-34 врезался в девятиэтажку. По последним данным, погибли 15 человек и 43 пострадали.
Трагедия произошла вечером накануне. Летчики катапультировались.
В Следственном комитете назвали основную версию крушения военного самолета на жилой дом в Ейске.
Это техническая неисправность Су-34.
Самолет упал «при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа», сообщило Минобороны. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете и что в результате аварии загорелось разлившееся топливо и огонь перекинулся на жилую многоэтажку, пишет ТАСС.
Он охватил целый подъезд.
Обрушились перекрытия с девятого по пятый этажи. По состоянию на первую половину дня 18 октября жителей не пускали в поврежденные квартиры.
О типе самолета
Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, а также поражения воздушных целей противника.