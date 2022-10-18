19 октября
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Происшествия

Трехдневный траур объявили в Ейском районе, где на жилой дом упал военный самолет (обновлено)

В Ейском районе Краснодарского края объявлен траур в связи с падением самолета на жилой дом.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

Трехдневный траур — с 17 по 19 октября, уточняет «Интерфакс».

Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял решение о выплатах семьям погибших по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тыс. рублей, пишет bfm.ru.

Что произошло

Су-34 врезался в девятиэтажку. По последним данным, погибли 15 человек и 43 пострадали.

Трагедия произошла вечером накануне. Летчики катапультировались.

В Следственном комитете назвали основную версию крушения военного самолета на жилой дом в Ейске.

Это техническая неисправность Су-34.

Самолет упал «при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа», сообщило Минобороны. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете и что в результате аварии загорелось разлившееся топливо и огонь перекинулся на жилую многоэтажку, пишет ТАСС.

Он охватил целый подъезд.

Обрушились перекрытия с девятого по пятый этажи. По состоянию на первую половину дня 18 октября жителей не пускали в поврежденные квартиры.

О типе самолета

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, а также поражения воздушных целей противника.

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