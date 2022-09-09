11 сентября
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Происшествия

Трехлетний ребенок погиб при падении с шестого этажа

Несчастный случай произошел в Омске. Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на 6 этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Ребенок играл в комнате родителей. Он остался без присмотра, когда его мать отвлеклась на второго ребенка.

Этого было достаточно, чтобы малыш решил забраться на подоконник. Он подставил детский велосипед, с его помощью залез к окну и выпал.

Несчастный случай мать обнаружила не сразу. Сначала женщина проверила все комнаты в квартире, а после обратила внимание на раскрытое в спальне окно.

Ребенка оперативно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах несчастного случая.

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