Трехлетний ребенок погиб при падении с шестого этажа

Ребенок играл в комнате родителей. Он остался без присмотра, когда его мать отвлеклась на второго ребенка.
Этого было достаточно, чтобы малыш решил забраться на подоконник. Он подставил детский велосипед, с его помощью залез к окну и выпал.
Несчастный случай мать обнаружила не сразу. Сначала женщина проверила все комнаты в квартире, а после обратила внимание на раскрытое в спальне окно.
Ребенка оперативно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах несчастного случая.