Трехлетний ребенок сам выбрался из тайги на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае трехлетний мальчик морозной ночью прошел в одиночестве 3 километра по тайге и таким образом спасся от гибели, сообщает ТАСС.

Отец находился в лесу с ребенком. Они на снегоходе отправились на реку чтобы разведать дорогу для поездки на предстоящую рыбалку. На берегу мужчина высадил ребенка, а сам выехал на лед. Снегоход провалился и мужчина утонул. Пока мужчина был еще жив, он крикнул сыну, чтобы тот возвращался в село по следу снегохода.

Мальчик вышел на дорогу, но пошел в противоположную от села сторону. Это было уже ночью, когда температура воздуха опустилась до минус 30−35 градусов. Мальчика подобрал и тем спас водитель лесовоза.

На следующий день у ребенка поднялась температура, он лечится дома. Группа спасателей сейчас ищет тело его отца.