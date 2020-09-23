Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Трехлетняя девочка ушла из детского сада и пропала в Сибири

В Кемеровской области трехлетняя девочка самостоятельно ушла из детского сада и пропала, сообщает региональное МВД.

Девочка.
Девочка.
ССО.

Инцидент произошел 23 сентября в Новокузнецке. Работники одного из торговых центров заметили блуждающую по залам девочку без родителей.

Сотрудники магазина позвонили в полицию. А в это время воспитатели детского сада, находящего поблизости, обнаружили пропажу ребенка и кинулись на поиски.

«Самостоятельно предприняли поисковые мероприятия, обнаружив трехлетнюю девочку в соседнем магазине», — рассказали в ведомстве.

Прибывшим в магазин полицейским воспитатели пояснили, что девочка ушла из детского садика во время прогулки.

Произошедшим заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних — проверяют и выясняют все обстоятельства.

Ранее в Новосибирске решили «штрафовать детишек» в детсадах за неуважительные прогулы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость