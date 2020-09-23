Трехлетняя девочка ушла из детского сада и пропала в Сибири

Инцидент произошел 23 сентября в Новокузнецке. Работники одного из торговых центров заметили блуждающую по залам девочку без родителей.
Сотрудники магазина позвонили в полицию. А в это время воспитатели детского сада, находящего поблизости, обнаружили пропажу ребенка и кинулись на поиски.
«Самостоятельно предприняли поисковые мероприятия, обнаружив трехлетнюю девочку в соседнем магазине», — рассказали в ведомстве.
Прибывшим в магазин полицейским воспитатели пояснили, что девочка ушла из детского садика во время прогулки.
Произошедшим заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних — проверяют и выясняют все обстоятельства.
Ранее в Новосибирске решили «штрафовать детишек» в детсадах за неуважительные прогулы.