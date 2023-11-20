Трехмесячную девочку увезли в реанимацию с кровоизлиянием в мозг после ночи в коридоре

Это произошло в Санкт-Петербурге.

Накануне девочку покормили и уложили спать в коляску в коридоре. Выяснилось, что там ребенок находился постоянно.

Позже мать заметила, что девочка тяжело дышит и не открывает глаза, вызвала медиков, указывает Газета.Ru. У девочки диагностировали отравление каплями для носа и хроническое кровоизлияние в головной мозг.

Она находится в реанимации.

Ранее в Кемеровской области родители забили младенца до смерти. В семье было трое детей, двоих старших успели изъять органы опеки. Младший погиб после жестокого избиения.

Врачи заключили, что его избили и срочно доставили санавиацией в Областную детскую клиническую больницу в Кемерово, где малыша сразу определили в реанимацию. К этому времени у него уже развился отек головного мозга.

Медикам не удалось его спасти.