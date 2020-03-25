Третий судья алтайского арбитража попадет под уголовное дело о взятках

Как рассказал altapress.ru информированный источник, ВККС одобрила представление главы СК и дала добро на возбуждение нескольких уголовных дел. Речь идет о статье 290 УК РФ «Получение взятки».
Алексей Городов присутствовал на заседании комиссии со своим адвокатом, добавил источник. Известно, что до 30 марта судья находится в отпуске.
Городов стал третьим по счету судьей Арбитражного суда Алтайского края, который проходит по коррупционным уголовным делам. Ранее срок получил экс-судья Руслан Тэрри. Ему назначили 7 лет строго режима и штраф 30 млн рублей за посредничество во взяточничестве.
За получение взятки ждет суда коллега Тэрри Владислав Колесников.