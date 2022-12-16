16 декабря
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Происшествия

Три человека погибли при крушении вертолета при посадке на аэродроме

Три человека погибли при крушении вертолета в Бурятии, сообщает ТАСС. Это члены экипажа. Пассажиров на борту не было.

Ми-8.
Ми-8.
Валерий Романенко.

Разбившийся вертолет Ми-171Е произведен на Улан-Удэнском авиазаводе и не находился в эксплуатации.

Вертолет совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал, указывает Газета.Ru.

Причиной крушения вертолета мог стать пожар в двигателе. На месте ЧП работают экстренные службы. Пожарные подразделения и сотрудники авиапредприятия тушили винтокрылую машину. Возгорание произошло на рулежной дорожке.

Вертолет собирались продать в Китай, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Ми-171Е — модификация вертолета Ми-8.

Ранее стали известны подробности инцидента с вертолетом «Алтайских авиалиний», повредившим хвостовой винт при взлете.

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