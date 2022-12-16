Три человека погибли при крушении вертолета при посадке на аэродроме

Разбившийся вертолет Ми-171Е произведен на Улан-Удэнском авиазаводе и не находился в эксплуатации.
Вертолет совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал, указывает Газета.Ru.
Причиной крушения вертолета мог стать пожар в двигателе. На месте ЧП работают экстренные службы. Пожарные подразделения и сотрудники авиапредприятия тушили винтокрылую машину. Возгорание произошло на рулежной дорожке.
Вертолет собирались продать в Китай, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Ми-171Е — модификация вертолета Ми-8.
Ранее стали известны подробности инцидента с вертолетом «Алтайских авиалиний», повредившим хвостовой винт при взлете.
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