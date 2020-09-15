Три человека погибли в страшном ДТП в Алтайском крае

На 41 км автодороги «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница Республики Казахстан» столкнулись Toyota Vista и Chevrolet Lanos.
Водители обоих автомобилей и пассажир Chevrolet скончались на месте до приезда врачей. Личности погибших устанавливаются.
Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия для организации дорожного движения и установления обстоятельств аварии.
12 сентября на 6 км автодороги Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай столкнулись Mercedes Gelandewagen и ВАЗ 21070. На месте погибли три человека.