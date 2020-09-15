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Происшествия

Три человека погибли в страшном ДТП в Алтайском крае

15 сентября около 8:30 в Алтайском крае произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, сообщили в полиции.

ДТП на трассе Барнаул - Павловск.
ДТП на трассе Барнаул - Павловск.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

На 41 км автодороги «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница Республики Казахстан» столкнулись Toyota Vista и Chevrolet Lanos.

Водители обоих автомобилей и пассажир Chevrolet скончались на месте до приезда врачей. Личности погибших устанавливаются.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия для организации дорожного движения и установления обстоятельств аварии.

12 сентября на 6 км автодороги Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай столкнулись Mercedes Gelandewagen и ВАЗ 21070. На месте погибли три человека.

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