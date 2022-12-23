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Происшествия

Три человека погибло в страшном ДТП в сибирском городе

Страшное ДТП произошло утром 23 декабря в Томске. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщает «Интерфакс».

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе Томск — Юрга в Томском районе.

По предварительным данным, в ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Пострадал водитель грузовика, его госпитализировали.

На месте работает прокурор Томского района, ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств ДТП.

Ранее автобус с вахтовиками съехал в кювет и перевернулся на 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Пострадало 23 человека.

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