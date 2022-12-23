Три человека погибло в страшном ДТП в сибирском городе

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе Томск — Юрга в Томском районе.
По предварительным данным, в ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Пострадал водитель грузовика, его госпитализировали.
На месте работает прокурор Томского района, ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств ДТП.
Ранее автобус с вахтовиками съехал в кювет и перевернулся на 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Пострадало 23 человека.
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