Три человека пропали на Алтае. Уехали на автомобиле ВАЗ и, вероятно, упали в горную реку

2 июня три человека — двое мужчин 1989 и 1984 г.р. и женщина 1986 г.р. — на автомобиле ВАЗ 2107 выехали из села Улаган в село Балыкча и пропали без вести.
«С 10 по 13 июня личный состав пожарной части No11 села Улаган и отдельного поста No3 села Балыкча вели поиск жителей», — рассказали в управлении.
Обследовали береговую линию реки Чулышман от села Кок-Паш до села Балыкча — поиск результатов не дал.
«Есть основание полагать, что автомобиль съехал с дороги и упал в реку Чулышман в районе села Кок-Паш», — отметили спасатели.
Дальнейший поиск пропавших будут вести водолазы Алтайского-поисково-спасательного отряда.
Ранее на Алтае при спуске с горы Синюха таинственно пропал турист из райцентра.
Чулышман протекает по малообитаемым местам. На реке расположены села Коо и Балыкча. Вдоль реки, через эти села, проходит автомобильная дорога от устья Чулышмана до перевала Кату-Ярык, и далее — через села Балыктуюль и Улаган в Акташ, с выходом на автодорогу М-52 «Чуйский тракт».