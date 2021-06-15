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Происшествия

Три человека пропали на Алтае. Уехали на автомобиле ВАЗ и, вероятно, упали в горную реку

Трое жителей Республики Алтай пропали без вести в Чулышманской долине, сообщает в своем Instagram местное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Долина реки Чулышман.
Долина реки Чулышман.
алтай-чулышман.рф

2 июня три человека — двое мужчин 1989 и 1984 г.р. и женщина 1986 г.р. — на автомобиле ВАЗ 2107 выехали из села Улаган в село Балыкча и пропали без вести.

«С 10 по 13 июня личный состав пожарной части No11 села Улаган и отдельного поста No3 села Балыкча вели поиск жителей», — рассказали в управлении.

Обследовали береговую линию реки Чулышман от села Кок-Паш до села Балыкча — поиск результатов не дал.

«Есть основание полагать, что автомобиль съехал с дороги и упал в реку Чулышман в районе села Кок-Паш», — отметили спасатели.

Дальнейший поиск пропавших будут вести водолазы Алтайского-поисково-спасательного отряда.

Ранее на Алтае при спуске с горы Синюха таинственно пропал турист из райцентра.

Чулышман протекает по малообитаемым местам. На реке расположены села Коо и Балыкча. Вдоль реки, через эти села, проходит автомобильная дорога от устья Чулышмана до перевала Кату-Ярык, и далее — через села Балыктуюль и Улаган в Акташ, с выходом на автодорогу М-52 «Чуйский тракт».

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