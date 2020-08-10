На Алтае при спуске с горы Синюха таинственно пропал турист из райцентра

Инцидент произошел в районе поселка 8-е Марта — при спуске с Синюхи пропал мужчина 1973 года рождения, который прибыл на отдых из райцентра Табуны.
«Были организованы поиски мужчины, которые результатов не дали. До настоящего времени турист не вернулся с маршрута и не выходил на связь. Поисковые работы продолжаются», — рассказали в ведомстве.
Мужчину ищут сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, полиции и волонтеры — всего 13 человек и две единицы техники.
В МЧС напомнили, что к любому походу необходимо тщательно подготовиться, чтобы не заблудиться, а если это произошло, то вас могли бы быстро обнаружить.
Если идете в лес за грибами, на гору за ощущениями или просто решили побродить:
- предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться;
- узнайте прогноз погоды;
- возьмите заряженный сотовый телефон, запас воды и питания;
- возьмите нож, спички, часы, компас и медикаменты;
- оденьтесь ярко, потому что в камуфляже вас могут не найти;
- используйте положение солнца при входе в лес и при выходе из леса;
- не паникуйте, если заблудились в лесу — остановитесь, подумайте и прислушайтесь.
Ранее спасатели по горам тащили сибирячку на носилках, потому что не могли долететь и доехать.