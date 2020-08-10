На Алтае при спуске с горы Синюха таинственно пропал турист из райцентра

Инцидент произошел в районе поселка 8-е Марта — при спуске с Синюхи пропал мужчина 1973 года рождения, который прибыл на отдых из райцентра Табуны.

«Были организованы поиски мужчины, которые результатов не дали. До настоящего времени турист не вернулся с маршрута и не выходил на связь. Поисковые работы продолжаются», — рассказали в ведомстве.