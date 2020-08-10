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Происшествия

На Алтае при спуске с горы Синюха таинственно пропал турист из райцентра

В Алтайском крае спасатели ищут мужчину, который накануне решил побродить по красотам и покорить гору Синюху, сообщает региональное МЧС.

Турист пропал на горе Синюха в Алтайском крае.
Турист пропал на горе Синюха в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru.

Инцидент произошел в районе поселка 8-е Марта — при спуске с Синюхи пропал мужчина 1973 года рождения, который прибыл на отдых из райцентра Табуны.

«Были организованы поиски мужчины, которые результатов не дали. До настоящего времени турист не вернулся с маршрута и не выходил на связь. Поисковые работы продолжаются», — рассказали в ведомстве.

Мужчину ищут сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, полиции и волонтеры — всего 13 человек и две единицы техники.

Тревожный закат над Синюхой. 2001. Х., м.
Тревожный закат над Синюхой. 2001. Х., м.
Ирина Леденёва.

В МЧС напомнили, что к любому походу необходимо тщательно подготовиться, чтобы не заблудиться, а если это произошло, то вас могли бы быстро обнаружить.

Если идете в лес за грибами, на гору за ощущениями или просто решили побродить:

  • предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться;
  • узнайте прогноз погоды;
  • возьмите заряженный сотовый телефон, запас воды и питания;
  • возьмите нож, спички, часы, компас и медикаменты;
  • оденьтесь ярко, потому что в камуфляже вас могут не найти;
  • используйте положение солнца при входе в лес и при выходе из леса;
  • не паникуйте, если заблудились в лесу — остановитесь, подумайте и прислушайтесь.

Ранее спасатели по горам тащили сибирячку на носилках, потому что не могли долететь и доехать.

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