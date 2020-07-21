Спасатели по горам тащили сибирячку на носилках, потому что не могли долететь и доехать

Жительницу Омска спасли после несчастного случая в горах Краснодарского края, сообщает SOCHI.COM .

Инцидент произошел вечером 17 июля в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике.

В МЧС позвонил гид, сопровождавший незарегистрированную туристическую группу. Он сообщил, что одна из участниц группы упала и травмировала коленный сустав.

Гид отметил, что, судя по всему, разорвались крестообразные связки, продолжить путь туристка не в состоянии. До ближайшей дороги — около 6 км по горной тропе.

«Спасатели определили местоположение туристов и выдвинулись на место. Из-за неблагоприятных погодных условий работа авиации была невозможна. Прибыли в район перевала Аишха, а оттуда по горной тропе спустились к пострадавшей девушке», — отмечает издание.

Медик оказала помощь туристке, после чего спасатели на специальных носилках транспортировали ее до грунтовой дороги.

Далее пострадавшую сибирячку 1987 года рождения на служебном автомобиле отвезли в больницу поселка Красная Поляна.

Ранее в Алтайском крае спасатели оседлали лошадей, чтобы добраться до раненого туриста.