Три человека упали в кипяток в подвале новосибирского лицея

Два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь упали в кипяток в подвале лицея № 12, их госпитализировали с ожогами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя новосибирского филиала СГК.

Провалился пол подвала, когда мужчины проводили обследование теплового узла внутри здания.

В Новосибирской областной клинической больнице сообщили, что сейчас пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку, пишет Газета.Ru.

Прокуратура также организовала проверку — будет установлено, соблюдались ли правила и техники безопасности при проведении работ, а также требования охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее подросток провалился по пояс в яму с кипятком в Красноярске.