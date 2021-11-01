1 ноября 0°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Три человека упали в кипяток в подвале новосибирского лицея

Два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь упали в кипяток в подвале лицея № 12, их госпитализировали с ожогами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя новосибирского филиала СГК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Провалился пол подвала, когда мужчины проводили обследование теплового узла внутри здания.

В Новосибирской областной клинической больнице сообщили, что сейчас пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку, пишет Газета.Ru.

Прокуратура также организовала проверку — будет установлено, соблюдались ли правила и техники безопасности при проведении работ, а также требования охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее подросток провалился по пояс в яму с кипятком в Красноярске.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость