Три ДТП с пострадавшими произошли в Барнауле

Первое ДТП случилось на ул. Ядринцева. Свидетели сообщают, что сбили человека.
Мужчина, по словам прохожих, кричал, лицо было в крови. Очевидцы перевязали ему руки и ноги - пострадавший бился в припадке.
Лобовое стекло участвующей в аварии машины полностью покрылось трещинами.
Вторая авария произошла на ул. Антона Петрова, 209.
"ИЖ" с 48-летним водителем за рулем столкнулся с "Ниссаном", которым управляла 35-летняя женщина.
Пострадала семилетняя пассажирка "Ниссана". Ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Третье ДТП случилось с участием такси в районе пл. Октября.
Очевидцы также сообщают, что сбили человека. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики.
Ранее страшное смертельное ДТП произошло в Дагестане. Altapress.ru опубликовал список погибших.