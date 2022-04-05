5 апреля
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Происшествия

Три машины провалились под лед в Алтайском крае

В Алтайском крае с приходом потепления участились случаи провалов под лед, говорят в краевом МЧС.

Выезд на лед запрещен.
Выезд на лед запрещен.
22.mchs.gov.ru

В Каменском района на мелководье «по колеса» провалилась легковушка с двумя рыбаками. Им помогли выбраться на берег местные жители.

В Павловском районе провалились два УАЗа, на которых также домой возвращались рыбаки. Им удалось самостоятельно выбраться и перейти реку.

«К счастью, автомобили не уходили под воду полностью, и пострадавших в этих происшествиях нет. Но удивительная самоуверенность граждан, выезжающих на апрельский лед, при других обстоятельствах может стать причиной настоящей беды», — добавляют спасатели.

В начале года в Лебедином заказнике на озере Светлом люди провалились под лед. Часть туристов просто не захотела ждать очереди и пошла в обход, но лед оказался тонким.

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