Три автомобиля сгорели в Бийске

По версии девушки, это был поджог.
Напомним, в Бийске в конце октября 2019 года сгорело шесть машин службы Яндекс.Такси. Пожары происходили примерно с 4 до 6 утра в разных районах города.
Позже появилось видео с моментом пожога одного из автомобилей.
На кадрах видно, что рядом с припаркованными автомобилями идет мужчина в темной одежде. Он заходит за одну из машин, присаживается и вскоре происходит возгорание.
В комментариях пользователи предполагают, что мужчина заранее готовился к совершению преступления, потому что знал, куда направлена камера видеонаблюдения и действовал быстро.