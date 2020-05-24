Три автомобиля сгорели в Бийске

В Бийске вновь начались поджоги автомобилей, считают местные жители. На ул. 8 марта сгорели три автомобиля, сообщила в группе Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» хозяйка одной из машин.

По версии девушки, это был поджог.

Напомним, в Бийске в конце октября 2019 года сгорело шесть машин службы Яндекс.Такси. Пожары происходили примерно с 4 до 6 утра в разных районах города.

Позже появилось видео с моментом пожога одного из автомобилей.

На кадрах видно, что рядом с припаркованными автомобилями идет мужчина в темной одежде. Он заходит за одну из машин, присаживается и вскоре происходит возгорание.

В комментариях пользователи предполагают, что мужчина заранее готовился к совершению преступления, потому что знал, куда направлена камера видеонаблюдения и действовал быстро.