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Происшествия

Три автомобиля сгорели в Бийске

В Бийске вновь начались поджоги автомобилей, считают местные жители. На ул. 8 марта сгорели три автомобиля, сообщила в группе Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» хозяйка одной из машин.

В Бийске вновь начались поджоги авто.
В Бийске вновь начались поджоги авто.
Скриншот видео vk.com/avarcomdtp

По версии девушки, это был поджог.

Напомним, в Бийске в конце октября 2019 года сгорело шесть машин службы Яндекс.Такси. Пожары происходили примерно с 4 до 6 утра в разных районах города.

Позже появилось видео с моментом пожога одного из автомобилей.

На кадрах видно, что рядом с припаркованными автомобилями идет мужчина в темной одежде. Он заходит за одну из машин, присаживается и вскоре происходит возгорание.

В комментариях пользователи предполагают, что мужчина заранее готовился к совершению преступления, потому что знал, куда направлена камера видеонаблюдения и действовал быстро.

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