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Происшествия

Три школьника пострадали в ДТП с пьяным учителем

В Свердловской области три восьмиклассника получили травмы в ДТП, когда учитель решил отвезти их из Екатеринбурга на озеро Глухое, сообщает «Интерфакс».

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

По предварительным данным, днем 24 апреля каршеринговый Volkswagen Polo съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Пострадали трое восьмиклассников, которые находились на заднем сиденье и не были пристегнуты.

«Два 14-летних мальчика с травмами головы и 15-летняя девочка с переломом бедра и травмами головы доставлены в больницу», — говорится в сообщении ГИБДД.

Также находившийся в машине ученик 11-го класса не пострадал.

За рулем был 31-летний учитель школьников.

Освидетельствование показало, что он был пьян (0,633 мг/л). Он рассказал, что решил прокатить своих учеников и на скорости около 70 км/ч «не заметил, что дорога уходит направо».

На учителя составлен протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Родители подростков сказали, что дети их не предупреждали, что поедут кататься на машине с учителем.

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