Три землетрясения за несколько часов произошли в сейсмоопасном российском регионе

Магнитуда сейсмособытий составила 4,7; 3,9; 3,7 соответственно.
Угроза цунами не объявлялась.
Накануне землетрясение магнитудой 3,0 произошло на Республике Алтай. Эпицентр находился в 57 км восточнее райцентра Онгудайское.
Ранее ученый назвал наиболее сейсмоопасные регионы России. Это Курилы, Камчатка, Прибайкалье, Кавказ. Сейсмоактивность есть и в Республике Алтай — это связано с горообразованием.
Сейсмоактивность наблюдают в этом регионе на протяжении 20 лет. Процессы продолжаются последние 5−10 млн лет.