23 марта
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Происшествия

Три землетрясения за несколько часов произошли в сейсмоопасном российском регионе

Сейсмологи в течение нескольких часов зарегистрировали три землетрясения, эпицентры которых располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает «Интерфакс».

Землетрясение.
Землетрясение.
Олег Богданов

Магнитуда сейсмособытий составила 4,7; 3,9; 3,7 соответственно.

Угроза цунами не объявлялась.

Накануне землетрясение магнитудой 3,0 произошло на Республике Алтай. Эпицентр находился в 57 км восточнее райцентра Онгудайское.

Ранее ученый назвал наиболее сейсмоопасные регионы России. Это Курилы, Камчатка, Прибайкалье, Кавказ. Сейсмоактивность есть и в Республике Алтай — это связано с горообразованием.

Сейсмоактивность наблюдают в этом регионе на протяжении 20 лет. Процессы продолжаются последние 5−10 млн лет.

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