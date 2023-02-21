21 февраля
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Жизнь

Ученый назвал наиболее сейсмоопасные регионы России

Наибольшая вероятность землетрясений в ближайшем будущем существует в тех регионах России, где они чаще всего происходят, пишет Lenta.ru.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Однако это не значит, что они обязательно произойдут, рассказал геофизик, директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По его словам, Курилы, Камчатка, Прибайкалье, Кавказ — наиболее сейсмически опасные регионы.

Сейсмоактивность наблюдается и в Республике Алтай — это связано с горообразованием. Сейсмоактивность наблюдают в этом регионе на протяжении 20 лет. Процессы продолжаются последние 5−10 млн лет.

Предсказать даты землетрясений пока не представляется возможным — до сих пор не существует методов краткосрочного прогноза, отметил эксперт. Между тем сибирские ученые разработали способы обнаружения предвестников землетрясений, говорится в статье, опубликованной в журнале «Наука в Сибири».

Этот метод базируется на совокупном анализе вариаций микросейсмических шумов в низком диапазоне частот и деформаций горных пород, рассказала ученый секретарь ИЗК СО РАН кандидат физико-математических наук Анна Александровна Добрынина.

Станции

Исследование показало, что можно локализовать область очага с точностью до нескольких километров. Но при наличии нескольких сейсмостанций, которые находятся в разных азимутах от эпицентра землетрясения.

По словам Добрыниной, этот метод использовался в 2020 году — перед Кударинским землетрясением на Байкале.

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