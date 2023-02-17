Мертвые животные, сельдяной король: ученые рассказали о предвестниках и провокаторах землетрясений

Мировую общественность волнует после мощной серии турецких землетрясений — можно ли все-таки спрогнозировать надвигающуюся катастрофу.

Ученые заявляют, что пока невозможно предсказать, в какой точке мира и какой мощности случится подземный толчок.

Землетрясение в Турции Скриншот YouTube

Однако сибирские ученые разработали способы обнаружения предвестников землетрясений, говорится в статье, опубликованной в журнале «Наука в Сибири».

Этот метод базируется на совокупном анализе вариаций микросейсмических шумов в низком диапазоне частот и деформаций горных пород, рассказала ученый секретарь ИЗК СО РАН кандидат физико-математических наук Анна Александровна Добрынина.

Кривая деформаций

Дело в том, что процессы подготовки сильного землетрясения включают в себя перестройку среды и медленные движения в зоне очага будущего сейсмособытия. Именно они отражаются в данных деформационного мониторинга — растет кривая деформаций.

В поле микросейсмических колебаний процессы подготовки сейсмособытия проявляются в виде увеличения амплитуд на низких частотах по горизонтальным компонентам и в резкой смене ориентации колебаний. Направление — источник возмущений.

Станции

Исследование показало, что можно локализовать область очага с точностью до нескольких километров. Но при наличии нескольких сейсмостанций, которые находятся в разных азимутах от эпицентра землетрясения.

По словам Добрыниной, этот метод использовался в 2020 году — перед Кударинским землетрясением на Байкале.

Провокация

Между тем международная группа ученых выяснила, что мертвые животные на дне океана провоцируют землетрясения. Отложения кальцита, оставленные после смерти массы одноклеточных морских организмов десятки миллионов лет назад, могут контролировать движения и трения между Тихоокеанской и Австралийской плитами.

На дне океана, из-за близости к мантии Земли, температура гораздо выше необходимой, и кальцит не растворяется. Из-за этого линия разлома может заблокироваться и накапливать энергию. Она и может высвободиться — как мощные землетрясения.

Сельдяной король

Между тем многие считают, что есть рыба, которую называют предвестником землетрясений. В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков особей сельдяных королей.

Однако ученые подчеркивают — связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована. Но многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.

Медленные подземные толчки

Международная группа сейсмологов выяснила причину так называемых медленных землетрясений. Они обычно длятся несколько дней или недель, не приносят разрушений, но иногда становятся предвестником опасных землетрясений.

Сейсмологи проанализировали около 1120 источников землетрясений и более 1,8 млн отдельных случаев низкочастотной сейсмической активности, произошедших за два года в мексиканском штате Герреро — в этой области литосферная плита Кокос подныривает под Северо-Американскую плиту.

Между тем сибирские ученые уже подали заявление в «Роспатент» о государственной регистрации своего изобретения. Так что вполне возможно, что в скором времени, люди начнут контролировать Землю.