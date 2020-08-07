Трижды судимый житель Алтая научился так ломать ребра, что болят они только через месяц

Инцидент произошел 30 июня в селе Гонохово. Мужчина 1983 года рождения приехал в гости к местному жителю 1977 года рождения.
«В ходе возникшей во время совместного распития спиртных напитков ссоры, мужчина несколько раз ударил кулаком в грудь хозяина дома», — рассказали в ведомстве.
Собутыльник «тайного мастера» только через месяц обратился за медицинской помощью — почувствовал боли в груди.
Медики выявили закрытый перелом ребер и госпитализировали пациента в больницу.
Трижды судимого за кражи мужчину задержали и обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Алтайском крае за тяжкое избиение разыскивают мужчину с крыльями и без аппендицита. В региональном МВД рады любой помощи.