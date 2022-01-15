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Происшествия

Трое барнаульцев застряли в сугробе на Алтае, из плена их вызволяли спасатели

13 января вечером от дежурного единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) поступило сообщение о том, что недалеко от Голубых озер Чемальского района Республики Алтай, три человека на легковом автомобиле заехали в сугроб.

Вызволение из снежного плена.
Вызволение из снежного плена.
04.mchs.gov.ru

В течение четырех часов они не могли выбраться из снежного плена и попросили о помощи.

Сотрудники пожарно-спасательной части Чемала на автомобиле УАЗ выехали в обозначенный район. Там они обнаружили троих граждан Барнаула, которые обратились за помощью.

Пожарные помогли гражданам выехать из сугроба и сопроводили до села Аскат.

Республиканский главк МЧС России напоминает, что необходимо планировать пешие прогулки и поездки на автомобиле в светлое время суток, особенно в малознакомой или незнакомой местности.

Ранее инспекторы ДПС на Алтае спасли из снежного плена семью с двумя детьми.

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