Трое барнаульцев застряли в сугробе на Алтае, из плена их вызволяли спасатели

В течение четырех часов они не могли выбраться из снежного плена и попросили о помощи.
Сотрудники пожарно-спасательной части Чемала на автомобиле УАЗ выехали в обозначенный район. Там они обнаружили троих граждан Барнаула, которые обратились за помощью.
Пожарные помогли гражданам выехать из сугроба и сопроводили до села Аскат.
Республиканский главк МЧС России напоминает, что необходимо планировать пешие прогулки и поездки на автомобиле в светлое время суток, особенно в малознакомой или незнакомой местности.
Ранее инспекторы ДПС на Алтае спасли из снежного плена семью с двумя детьми.