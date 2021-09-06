Трое детей, двое взрослых, четыре машины и столб пострадали в Рубцовске из-за одного нарушения ПДД

ДТП произошло вечером 5 сентября на улице Заводской, в районе дома № 147.
«30-летний водитель автомобиля Toyota Camry двигался от переулка Станционного в направлении улицы Рихарда Зорге. При повороте налево на перекрестке не уступил дорогу движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления автомобилю Toyota Avensis, под управлением 44-летнего водителя, и допустил столкновение», — рассказали в паблике.
После удара Toyota Camry отлетела на автомобиль Nissan с 27-летним водителем, ехавшем в попутном направлении.
Toyota Avensis отбросило на стоящий автомобиль Honda Freed, который в свою очередь от удара отлетел на электроопору.
В результате крупного ДТП пострадали двое взрослых и трое детей, ехавшие в двух автомобилях. Все пятеро — пассажиры.
Два пассажира находились в Toyota Camry, которая не уступила дорогу, и оба пострадали. Водитель, как говорится, отделался испугом.
«Пассажир 1995 года рождения — закрытая черепно-мозговая травма, и 2019 года рождения — ушибы», — рассказали в паблике.
В Toyota Avensis пострадали два ребенка: 2018 и 2011 годов рождения, старшего госпитализировали в горбольницу № 1 со рваной раной на лице.
Пассажир 1982 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Водитель не пострадал.
Водитель машины Nissan также не пострадал, а Honda Freed стояла пустая, припаркованная.
По данным алтайской ГИБДД, в регионе за семь месяцев 2021 года из-за лихачества и безответственности взрослых произошло 82 ДТП с участием детей-пассажиров — пятеро погибли и 98 получили травмы.