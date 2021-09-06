Трое детей, двое взрослых, четыре машины и столб пострадали в Рубцовске из-за одного нарушения ПДД

В Рубцовске в результате жесткого ДТП пострадали трое детей, самый младший из которых — двухлетний — ехал в машине виновника, сообщает « Инцидент Рубцовск ».

ДТП произошло вечером 5 сентября на улице Заводской, в районе дома № 147.

«30-летний водитель автомобиля Toyota Camry двигался от переулка Станционного в направлении улицы Рихарда Зорге. При повороте налево на перекрестке не уступил дорогу движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления автомобилю Toyota Avensis, под управлением 44-летнего водителя, и допустил столкновение», — рассказали в паблике.

После удара Toyota Camry отлетела на автомобиль Nissan с 27-летним водителем, ехавшем в попутном направлении.

Toyota Avensis отбросило на стоящий автомобиль Honda Freed, который в свою очередь от удара отлетел на электроопору.

В результате крупного ДТП пострадали двое взрослых и трое детей, ехавшие в двух автомобилях. Все пятеро — пассажиры.

Два пассажира находились в Toyota Camry, которая не уступила дорогу, и оба пострадали. Водитель, как говорится, отделался испугом.

«Пассажир 1995 года рождения — закрытая черепно-мозговая травма, и 2019 года рождения — ушибы», — рассказали в паблике.

В Toyota Avensis пострадали два ребенка: 2018 и 2011 годов рождения, старшего госпитализировали в горбольницу № 1 со рваной раной на лице.

Пассажир 1982 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Водитель не пострадал.

Водитель машины Nissan также не пострадал, а Honda Freed стояла пустая, припаркованная.

По данным алтайской ГИБДД, в регионе за семь месяцев 2021 года из-за лихачества и безответственности взрослых произошло 82 ДТП с участием детей-пассажиров — пятеро погибли и 98 получили травмы.