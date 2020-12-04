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Происшествия

Трое детей в Алтайском крае насмерть отравились колодезной водой

В селе Нижнечуманка Баевского района Алтайского края приступили к строительству водопровода. До этого местные жители пользовались водой из колодца, но в ней эксперты нашли превышение вредных веществ и произошли даже несколько смертельных случаев отравления, сообщают «Вести Алтай».

Ведро, таз.
Ведро, таз.
СС0

Три ребенка возрастом до года погибли, отравившись водой. Гистологическая экспертиза показала повышенное наличие в ней нитратов и нитритов, рассказала глава Нижнечуманского сельского совета Татьяна Давыдова.

Откуда в колодце опасные вещества — так и не ясно. Есть версия, что на воду оказала влияние сельскохозяйственная свалка, которая была здесь еще в советское время.

На строительство водопровода выделили 38 млн рублей. Уже готовы 2,5 км из запланированных 11. Полностью закончить стройку обещают в конце 2021 года.

Ранее жителям села Березовка местные коммунальщики повысили в пять раз тариф на воду, изменив название и назначение услуги.

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