Трое детей в Алтайском крае насмерть отравились колодезной водой

В селе Нижнечуманка Баевского района Алтайского края приступили к строительству водопровода. До этого местные жители пользовались водой из колодца, но в ней эксперты нашли превышение вредных веществ и произошли даже несколько смертельных случаев отравления, сообщают «Вести Алтай».

Три ребенка возрастом до года погибли, отравившись водой. Гистологическая экспертиза показала повышенное наличие в ней нитратов и нитритов, рассказала глава Нижнечуманского сельского совета Татьяна Давыдова.

Откуда в колодце опасные вещества — так и не ясно. Есть версия, что на воду оказала влияние сельскохозяйственная свалка, которая была здесь еще в советское время.

На строительство водопровода выделили 38 млн рублей. Уже готовы 2,5 км из запланированных 11. Полностью закончить стройку обещают в конце 2021 года.

Ранее жителям села Березовка местные коммунальщики повысили в пять раз тариф на воду, изменив название и назначение услуги.