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Жителям алтайского села повысили коммунальный тариф в пять раз

Жителям села Березовка Алтайского края местные коммунальщики повысили в пять раз тариф на воду, изменив название и назначение услуги. Селяне отправились к депутату «Справедливой России» Александру Терентьеву, а тот направил запрос в прокуратуру.

Вода. Краны.
Вода. Краны.
СС0.

Прокуратура провела проверку и установила, что ООО «Березовское ЖКХ» без всяких законных оснований изменило в квитанциях услугу «водоотведение» на услугу «вывоз ЖБО», увеличив тариф на нее до 163 рублей /куб. м (было 30,78 рублей за куб. м), сообщается на сайте «Справедливой России».

Ведомство также пояснило, что изменение схемы транспортировки стоков ассенизаторскими машинами из канализационной насосной станции на поля фильтрации не свидетельствует о том, что населению перестала оказываться услуга «водоотведение», поскольку схема отведения стоков по центральным сетям до КНС не изменилась.

Кроме того, в процессе очистки стоков задействованы централизованный канализационный колодец и поля фильтрации, что также свидетельствует о наличии в селе централизованного водоотведения.

По фактам выявленных нарушений прокурор Первомайского района внес представление руководителю ООО «Березовское ЖКХ». В его отношении также возбуждено административное дело о нарушении порядка ценообразования.

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