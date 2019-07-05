Жителям алтайского села отрежут центральную канализацию и заставят копать ямы под фекалии

Жителям поселка Березовка под Новоалтайском сообщили, что с 1 сентября у них перестанет работать централизованная канализация, и предложили им копать выгребные ямы. Люди говорят, что их отбрасывают в XIX век, и пишут письма в различные инстанции. Кризис, как выяснил altapress.ru, назревал давно, а начался с конфликта прежнего руководства края с семьей Рыжаков.

Что произошло в поселке?

1 июля жители микрорайона ЗПД (строился при заводе панельного домостроения) в Березовке получили уведомление, что предприятие «Березовское ЖКХ» отказывается утилизировать жидкие бытовые отходы. В микрорайоне, по словам главы сельсовета Альбины Агальцовой, — 158 домов.

Людям предложили копать выгребные ямы. Однако, по их словам, это невозможно. Как рассказала жительница поселка Валентина Федоровна, дома стоят очень близко друг другу, в 2−5 метрах, участки небольшие — по 3−5 соток. На участках стоят дома, гаражи, хозяйственные постройки, а под землей проходит водопровод. «Копать просто негде», — говорят жители.

Березовка. Лариса Колесникова в facebook.com

Кроме того, это недешево: одна яма, по их данным, стоит около 20 тыс. рублей.

Да и вообще, почему мы должны откидываться в XIX век?! Нас вынуждают строить туалеты на улице! А бытовые отходы куда сливать: из ванной, стиральных машин, с кухонь? В ведерочки?

Люди говорят, что расплачиваются теперь за то, что когда-то «верхи что-то не поделили».

Почему отрезают от канализации?

По большому счету жители правы. Когда-то и Березовка и находящийся рядом Солнечный объединили общей инфраструктурой: водопроводом, канализацией, теплосетями. Система канализования и водоотведения шла через коллектор, который принадлежал «Алтайкровле» (в прошлом — Картонно-рубероидный завод). Собственником предприятия до недавнего времени была известная и в Новоалтайске, и в крае семья Рыжаков.

Березовка. Лариса Колесникова в facebook.com

Но в начале 2010-х годов семья попала в политическую опалу. Рыжаки потеряли общий язык с руководством края того времени. К середине 2010-х годов политические разногласия повлекли за собой и финансовые трудности. В марте 2015 года предприятие отказало в обслуживании Березовки.

С того времени «Березовское ЖКХ» откачивало жидкие бытовые отходы из другого коллектора машинами и увозило их на фильтрационные поля. По словам Агальцовой, речь шла о 9 машинах ежедневно.

Как рассказал Александр Лих, глава коммунального предприятия, ежегодно эти работы приносили ему убытки на 1,8−2 млн рублей. Раньше он еще как-то мирился с ними, теперь не может — из-за нового законодательства.

Теперь по закону коммунальные предприятия должны подписывать с муниципалитетами концессионные соглашения. Сейчас, по словам главы Первомайского района Александра Иванова, «Березовское ЖКХ» как раз готовит пакет документов.

Березовка. Лариса Колесникова в facebook.com

Однако из-за этого предприятие будет вынуждено перейти на общую систему налогообложения, то есть платить 20%-ый НДС, чего раньше не делало.

Александр Лих,

руководитель «Березовского ЖКХ»:

Мы работали на упрощенке. В 2018 году при доходе в 40 млн мы заплатили 395 тыс. рублей налога, то есть 1%. Теперь мы должны 20% НДС от доходной части в обязательном порядке отдать. Это 8 млн. Минус компенсация НДС за энергоресурсы — мы должны будем заплатить 6,5 млн. Так поступает наше государство. И мы ничего не можем с этим сделать! Я вынужден принимать какие-то решения.

В региональном минстрое, по словам Лиха, пытались решить этот вопрос и дважды направляли в правительство письма с просьбой сохранить возможность работы коммунальных предприятий на упрощенной системе налогообложения. Но получили отказ.

«Мы оказались в ситуации, когда нет смысла дальше работать», — говорит Лих.

По его словам, тариф в таких условиях нужно поднимать минимум на 12%. «И то мы выходим на 600 тыс. убытков», — разъясняет глава «Березовского ЖКХ».

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Лих пытался вынести вопрос о повышении предельного индекса повышения роста платы граждан за коммунальные услуги на сессию районного собрания депутатов. Но те ему этот вопрос «завернули». Причем, как говорят в сельсоветах, совершенно оправданно.

Альбина Агальцова,

глава Березовского сельсовета:

Понятно, почему этого хочет Лих. Но у нас тарифы и так самые высокие. Хотят ли такого тарифа жители, у которых доходы не выросли? Я сама живу в трехкомнатной квартире, зимой я плачу 7,5 тыс. только за воду и тепло. А как может пенсионер, который живет даже в меньшей квартире, оплатить такие суммы? Я сама бюджетный служащий, получаю 15 тыс., и не в силах содержать свою квартиру. А если еще повысят?

Уличный водопровод. СС0

Есть ли выход?

Сейчас и власти, и жители рассматривают разные варианты выхода из ситуации.

1. Компенсация убытков коммунального предприятия из бюджета района.

Обеспечение жителей коммунальными услугами — полномочие района. Александр Лих обратился к местным властям с просьбой компенсировать ему убытки. Однако таких денег в бюджете нет.

Альбина Агальцова поясняет: район не платежеспособен из-за высокой кредиторской задолженности, которая накопилась еще несколько лет назад, она составляет около 120 млн рублей.

Александр Иванов,

глава Первомайского района:

У нас ведь много других объектов и задач. Каждая частная компания не будет работать себе в убыток, а администрация по факту так работает. Нам, например, поступили предписания Роспотребнадзора, пожарных, по паспортам готовности школ к новому учебному году. Необходимые для их исполнения суммы в разы превышают наши возможности. Вот и приходится думать, какие вопросы решать в первую очередь.

Ремонт труб Михаил Хаустов

2. Проложить новые сети.

Александр Лих говорит, что уже работает в этом направлении. Он заключил договор с геодезистами, которые проводят съемку «коридора», который нужен для новой трубы. Затем последует этап межевания, он потребует публичных слушаний, на это понадобится месяца два, по оценке Лиха. Затем нужно будет подготовить проект и провести его экспертизу.

Расчетно-сметной документации на эти работы нет. Но, по данным altapress.ru, речь идет не менее чем о 8 млн рублей. И этих денег ни у предприятия, ни в бюджете района нет.

Евгений Рыжак. Олег Богданов

3. Уговорить «Алтайкровлю» вернуть прежний механизм работы.

На этот путь больше всего надеются жители поселка, но он в данный момент выглядит самым тупиковым.

Во-первых, попытки переговоров между районными властями и Рыжаками, по нашей информации, уже предпринимались, но оказались безуспешными.

Во-вторых, сейчас «Алтайкровля» проходит через процедуру банкротства, и имуществом распоряжается конкурсный управляющий, у которого задачи заботиться о населении прилегающего поселка не стоит.

В-третьих, в случае запуска прежней системы «Алтайкровле» пришлось бы проходить процедуры оформления многочисленных разрешающих документов и выходить на защиту тарифов. Не факт, что это нужно управленцам.

Таким образом, пока главная надежда на решение ситуации кроется в поиске бюджетных денег либо на компенсацию убытков «Березовского ЖКХ», либо на прокладку новых сетей. Но этих решений пока нет.

И пока, как справедливо заметила Агальцова, вся нагрузка ляжет на карман самих жителей.

«Алтайкровля».

Александр Иванов сообщил, что «в любом случае ситуацией будем заниматься и не допустим общественного резонанса».

А жители поселка тем временем обратились к активистке партии «Справедливая Россия» Ларисе Колесниковой и с ее помощью написали письма в самые разные инстанции: в прокуратуру — узнать, правомерно ли решение коммунального предприятия, в Роспотребнадзор — выяснить, можно ли на их территории вообще копать ямы с санитарной точки зрения, в краевую жилинспекцию, в минстрой, главам сельсовета и Первомайского района.

«Для нас эта ситуация дикая, люди в шоке, в растерянности», — говорят жители.