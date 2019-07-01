Футбольные поля, бассейны и микрорайоны. Как и для чего алтайский бизнес вкладывается в родные села

В июне в Бочкарях Целинного района запустили часть нового жилого микрорайона. Возводят его по федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Бюджет вкладывается в обустройство инженерных систем, а местный пивзавод — в само строительство. По такой же схеме в селе Дружба предприниматель Павел Бейфорт планирует построить жилой квартал для своих работников, дополнив его еще и бассейном. Зачем районному бизнесу такие вложения и высока ли отдача, мы решили выяснить прямо на месте.

Краткое содержание

Что делают в Бочкарях

Жилье

Свой масштабный строительный проект «Бочкаревский пивоваренный завод» начал пять лет назад. В начале 2014-го были заложены фундаменты, а в декабре 2015‑го уже сданы первые дома. Жилье получили сразу 12 семей — учителя, врачи и специалисты предприятия. Первую улицу назвали в честь основателя «Бочкаревского пивоваренного завода» Николая Козленкова.

Сейчас жилье бочкаревцы получают от завода в социальный наем, возмещая лишь текущие платежи. Крупные затраты по эксплуатации зданий берет на себя предприятие.

Рядом с обжитой улицей вовсю строится новая. Четыре двухквартирных дома уже возведены, внутри них завершается отделка.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

По федеральной программе к жилью проведен водопровод, канализация, электричество, проложены дороги и тротуары. В июне в новые дома въедут жильцы.

Дальнейшую застройку микрорайона по индивидуальным проектам смогут вести и сами бочкаревцы.

Спортивный комплекс

Есть в Бочкарях еще одна грандиозная стройка. В селе по федеральной программе возводится спортивный комплекс, предназначенный для командных видов спорта — волейбола и баскетбола. Внутри еще ведутся работы, но даже по тому, что уже сделано, понятно — это будет действительно серьезный объект.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

Петр Смагин, замдиректора компании «Бочкари» и бессменный капитан местной волейбольной команды, показывает нам просторный зал на первом этаже.

Все здесь будет по последнему слову — раздвижные трибуны, профессиональный паркет и современное оснащение. Этажом выше разместится зал для занятий фитнесом, танцевальная студия и площадка для секции борьбы.

По проекту ввести объект в эксплуатацию должны к октябрю 2019 года, но, скорее всего, сделать это удастся быстрее.

Петр Смагин. Анна Зайкова , altapress.ru.

Гостиница

Буквально через дорогу завод возводит современную трехэтажную гостиницу. Для спортсменов здесь сделали помещения под инвентарь, просторные душевые, прачечную, отдельную комнату-гладильню.

Есть жилые секции для мальчиков-хоккеистов и фигуристок. Отдельный блок оборудуют для волейболистов, которые планируют проводить сборы в Бочкарях. Для них уже заказали специальные кровати больше двух метров длиной.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

В день, когда мы приехали в село, у гостиницы полным ходом шло благо­устройство.

Ледовый дворец

Первым спортивным проектом компании «Бочкари» была реконструкция местного стадиона, где создали универсальную площадку для волейбола, баскетбола и большого тенниса. Построили трибуны, привели в порядок сектор для прыжков, беговую дорожку.

В 2015 году в самые сжатые сроки — буквально за четыре месяца — в Бочкарях построили крытую ледовую арену площадью более 2 тыс кв. метров.

До этого хоккеисты занимались зимой в открытой хоккейной коробке, которая со временем пришла в негодность.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

Первые два сезона ледовый дворец работал по принципу «зима — лето». В холодное время года заливали каток под хоккей, затем топили лед и на искусственном газоне играли в футбол.

Все изменилось в 2017 году. Тогда было принято решение сделать ледовую арену круглогодичной, а футбольное поле устроить на уличной площадке. Так сейчас здесь все и работает.

Социальные объекты

Школа, детский сад и амбулатория в Бочкарях как с картинки. В 2012 году сельскую больницу полностью отремонтировали и переоборудовали. Здесь теперь есть все — от дневного стационара до кабинета физио­терапии, который не в каждой городской поликлинике можно найти.

Детский сад радует всеми красками — прекрасный музыкальный зал, уютные группы и даже комната психологической разгрузки есть.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

Но отдельная гордость бочкаревцев — это Дом культуры. Пару лет назад в нем провели ремонт, установили новое оборудование, мультимедийный экран, удобные кресла.

В скором времени здесь должна появиться еще и полноценная студия звукозаписи. Музыкальные таланты взращиваются в кружках по игре на гитаре и фортепиано.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

Чего не хватает в Бочкарях?

Уже в следующем году в селе появится полноценная лыжная трасса. Ее хотят проложить рядом с Бочкарями. Тут же будут оборудованы трибуны и раздевалки для спортсменов. Для выравнивания трассы завод уже приобрел ратрак.

Задумываются на предприятии и о строительстве бассейна. Возвести спорткомплекс для любителей плавания хотят и в соседнем селе Дружба. Вот она, «социальная конкуренция» в действии.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

Зачем заводу все это нужно?

Вкладываться в социальную сферу компания «Бочкари» начала для удержания своих сотрудников, предоставляя место работы, жилье, возможность для учебы и развития детей.

Сейчас в этом плане миссия предприятия явно стала шире. Теперь Бочкари — центр социального комфорта всей округи. Например, тренировки по хоккею здесь проходят не только для местной детворы, но и ребят из близлежащих сел и даже Бийска.

Что делают в Дружбе

Футбольные поля

Если Бочкари можно считать хоккейным центром Целинного района, то село Дружба — футбольным.

В маленьком поселении, где живут около 700 человек, есть аж три футбольных поля и площадка под зимний футбол. И все — в прекрасном состоянии. Идейным вдохновителем игры в мяч в Дружбе выступает руководитель предприятия «Вирт» Павел Бейфорт.

В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова , altapress.ru.

О своем увлечении он обычно скромно умалчивает. Правда, уже давно стала притчей во языцех история, как Бейфорт выиграл новенький John Deere на всероссийских соревнованиях по футболу, победив в финале сельхозпредприятие экс-мэра столицы Юрия Лужкова.

В конце мая Павел Бейфорт вместе со своей командой вновь отправился на турнир в Москву.

Третье футбольное поле с искусственным покрытием начали создавать в Дружбе в прошлом году. Часть работы удалось провести по федеральной программе, часть взяли на себя предприниматели.

В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова , altapress.ru.

Вход как на новое, так и на старое поле с натуральной травой абсолютно свободный — бери мяч и приходи играть. Около школы есть еще одна площадка. Она, как и в Бочкарях, строилась под два сезона, зимой под хоккей, летом под футбол. Стоимость объекта составляла 5 млн рублей — два из них пришли по краевому гранту, три вложил местный бизнес.

Открывать объект в 2015 году в Дружбу приезжал прославленный хоккейный вратарь Владислав Третьяк.

Тренажерный зал

Два месяца назад рядом со школой Павел Бейфорт открыл тренажерный зал, оснащенный оборудованием для лечебной физкультуры.

Здесь уже есть и тренер. Борис Костюк переехал в Дружбу из Бийска и открыл в селе секцию карате. Боевые искусства так заинтересовали местную детвору, что заниматься начали не только мальчики, но и девочки.

Жилье

В Дружбе уже в следующем году могут начать строительство современного жилого микрорайона, рассчитанного на 25 домов. В проект планируется заложить и бассейн.

Реализовывать намеченное будут по федеральной программе развития сельских территорий. По словам Геннадия Гилева, заместителя главы администрации Целинного района, в текущем году необходимо подготовить проектные документы и провести их согласование.

В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова , altapress.ru.

За бюджетный счет планируется обустроить инженерную инфраструктуру будущего микрорайона — провести водопровод, канализацию, освещение, проложить дороги и тротуары.

Строительством домов займется Павел Бейфорт. Возможно, что жилье для своих работников в новом микрорайоне будут возводить и другие фермеры Дружбы, рассказывают местные власти.

Они уверены: новый микрорайон точно пустовать не будет. Количество жителей в селе постепенно растет: сейчас здесь уже 17 многодетных семей.

Прогулочная зона

Есть в селе отдельная пешеходная зона. Тянется она от местной школы в центре села до самой окраины. В вечернее время тротуар освещают фонари.

В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова , altapress.ru.

Глава села Николай Гаврилов рассказывает: в Дружбе у жителей даже нет кирзовых сапог. Дороги помогают чистить местные предприниматели. Весной непроходимой распутицы тут не бывает. Сам глава смеется: с сапогами распрощался еще в 90-е годы прошлого века, когда перестал работать на ферме.

Кстати, в прошлом году в Дружбе появилась еще одна местная достопримечательность. На въезде в село установили огромные светодиодные буквы. Как только на улице темнеет, они начинают переливаться всеми цветами радуги.

В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова , altapress.ru.

Посмотреть на чудо техники в первые месяцы приезжали люди со всей округи.

Чего не хватает в Дружбе?

Сейчас в селе силами местных предпринимателей строится новое здание под ФАП. Неподалеку имеется детский садик, который считается чуть ли не лучшим в районе. На его территории прекрасная детская площадка.

На этом фоне выбивается только Дом культуры. Несколько лет назад строение полностью выгорело, остались лишь почерневшие стены. Чтобы сохранить хотя бы их, крышу Дома культуры быстро перекрыли. Помог в этом сельский бизнес. Теперь местные жители надеются, что когда-нибудь Дом культуры будет полностью восстановлен.

В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова , altapress.ru.

Зачем предпринимателям все это нужно?

О своем участии в жизни села Павел Бейфорт говорить не любит и каждый раз повторяет, что социальный рай строит не он один. Но местные подчеркивают, что все социальные начинания в селе происходят в первую очередь благодаря ему и что к Дружбе он относится как к родному дому. Наверное, поэтому и хочет сделать село лучше.

Что делают в Марушке

Сельская школа

В соседнем с Дружбой и Бочкарями селе Марушка все выглядит скромнее, нет такого размаха. Но предприниматели в жизни села тут тоже участвуют, причем довольно любопытным образом.

Александр Кутилин, директор местного хозяйства «Гея» и по совместительству главная опора села, рассказывает: в начале года все сельхозпроизводители собираются на собрании, где определяют, кто сколько земли обрабатывает в Марушке. Отсюда рассчитывается добровольный взнос на развитие села: с каждого гектара по 100 рублей.

Вот уже несколько лет посильную помощь оказывают и другие предприниматели.

По словам Александра Кутилина, есть, конечно, и те, кто не платит, но «уклонистов» становится все меньше. «Наверное, им просто стыдно», — считает фермер.

Ежегодно под собранные средства формируется бюджет, расписывается план расходов.

Александр Кутилин. Предприятие «Гея». Анна Зайкова , altapress.ru.

В прошлом году, например, предприниматели решили привести в порядок местную школу, даже начали в ней ремонт. Но в июне по селу и окрестностям пронесся жуткий ураган, который вырывал с корнями деревья, сносил крыши домов.

После случившегося средства надо было экстренно направлять на помощь людям. Но про школу тоже не забыли. Ремонт в ней все же удалось завершить.

Чего не хватает в Марушке?

Сейчас в Марушке задача номер один — отремонтировать водопровод. В нынешнем году сделать это планируют по программе комплексного развития сельских территорий. Ремонт обойдется в 23 млн рублей.

Львиную долю затрат — 20 млн — возьмет на себя федеральный бюджет. Остальное, скорее всего, придется собирать местным предпринимателям. Денег на софинансирование у сельсовета нет.

Села Дружба и Марушка. Целинный район. Анна Зайкова , altapress.ru.

Зачем предпринимателям все это нужно?

Александр Кутилин, объясняет: большого оттока жителей в Марушке нет. В селе помимо «Геи» есть еще крепкие фермерские хозяйства, готовые предоставить работу.

А вот комфортной среды, конечно, не хватает. Создать ее и решили местные предприниматели, большинство которых живут тут же, в Марушке.