Корова Машка да конюх Глашка. Altapress.ru проанализировал АПК Алтайского края с помощью хитрой бизнес-технологии

На ближайшую пятилетку перед агропромышленным комплексом края ставится амбициозная задача — нарастить объем экспорта в денежном выражении в 2,7 раза. И это при условии, что последние два года вывоз сырья был совсем на мизерном уровне. Теперь же сельскому хозяйству надо подключать все свои возможности и резервы, оперативно решать имеющиеся проблемы.

Оценить нынешнюю ситуацию в отрасли altapress.ru решил с помощью бизнес-инструмента — SWOT-анализа (от английского: strengths — «сильные стороны», weaknesses — «слабые стороны», opportunities — «возможности», threats — «угрозы»).

Краткое содержание

SWOT-анализ. altapress.ru

Сильные стороны

1. Обширные земельные ресурсы

Земли сельхозназначения в Алтайском крае занимают 11,5 млн га, из них пашня — 6,6 млн га. Ежегодно около 1 млн га из них идет под пары, все остальное засевается.

Возможности для расширения при этом имеются. По словам Евгения Долгова, руководителя фермерского хозяйства из Ребрихинского района, большие земельные площади в последние годы стали привлекательны для федеральных агрохолдингов. В регион зашли компании «КДВ-групп», «ЭкоНива» и «Черкизово».

Невысокая относительно других регионов земельная рента в Алтайском крае — это еще один существенный плюс для приходящих инвесторов.

SWOT-анализ. altapress.ru

2. Наличие в регионе предприятий сельхозмашиностроения

На сегодняшний день в крае порядка 30 компаний сельхозмашиностроения. Для работающих в регионе аграриев — несомненный плюс. Это обеспечивает доступность техники и запасных частей, оперативное сервисное обслуживание.

«Надо учитывать, что большинство алтайских предприятий выросли из дилеров, — рассказал Сергей Государкин, директор кластера аграрного машиностроения. — Эти компании прекрасно понимают важность сервисных услуг. Стоит только один раз что-то не так сделать — и к тебе уже никогда не обратятся».

По данным минсельхоза края, в 2018 году вложения в техническое перевооружение сельского хозяйства соответствовали среднемноголетнему показателю. Вместе с этим рекордные объемы вложений фиксировались в 2016—2017 годах, когда было открыто льготное кредитование аграриев со ставкой до 5% годовых, а цены на сельхозпродукцию были высокими.

Сельхозтехника в хозяйстве «Майское» Анна Зайкова

3. Большие мощности по переработке сырья

Как бы напряженно ни складывались отношения между алтайскими сельхозпроизводителями и переработчиками, последние остаются главным рынком сбыта местного сырья.

Несмотря на негативные явления по отдельным направлениям пищевой отрасли, выпуск продукции по итогам 2018 года остается стабильным. Индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 100,1%, а в целом за последние пять лет суммарный показатель достиг 113,8%.

При стабильном спросе на готовую продукцию объем закупа сырья пищевые предприятия готовы увеличивать.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи Олег Богданов

Слабые стороны

1. Ценовая нестабильность на рынке зерна и молока

Резкие изменения цен на сельхозпродукцию происходят в Алтайском крае с пугающей регулярностью. Последний раз резкий обвал произошел в 2018 году. По данным минсельхоза региона, стоимость зерновых за этот период с 11,3 тыс. рублей за тонну снизилась на 4,2 тысячи (-37%) и составила 7,1 тыс. рублей.

На рынке масличных культур в тот момент также снижались цены. Так, тонна подсолнечника в 2018 году в сравнении с 2016 годом подешевела почти на 9 тыс. руб­лей, что составляет 40% от прежней стоимости. По сое и рапсу была такая же картина.

Государство в тот момент ситуацию пустило, по сути, на самотек. Обещанные закупочные интервенции так и не были запущены, в списке регионов, из которых по льготным тарифам будет вывозиться зерно, Алтайского края не оказалось.

SWOT-анализ. altapress.ru

Читать далее «Очевидно, что в сельском хозяйстве пора работать планово. Требуется для внутреннего рынка 60 млн тонн зерна и еще 20 — на экспорт, так пусть государство делает заказ. Тогда не возникнет перепроизводства, цена будет держаться на приемлемом уровне и у нас появится возможность развиваться. Сейчас получается так: мы вкладываем деньги, в том числе и государственные, а наша продукция оказывается никому не нужна», — рассказывал тогда в интервью «СК» фермер из Косихинского района Анатолий Иванов. Объективно надо признать, реальных рычагов воздействия на подобные ситуации внутри региона нет. В Москве о чаяниях алтайских аграриев вроде бы знают, но реагируют не всегда оперативно.

2. Проблемы логистики

Производство зерновых в регионе давно является профицитным. По данным на 1 января 2019 года, на складах предприятий, в том числе и мукомольных, находилось 3,7 млн тонн зерна. Показатель, конечно, не критичный, но хотелось бы поменьше, отмечают краевые власти.

В марте в ходе пресс-конференции министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев отметил, что идеальным остатком для региона является 1 млн тонн.

Зерно. Элеватор. СС0

Надо признать, что в 2018 году темпы вывоза зерна из края увеличились. 121 тысячу тонн отправили на экспорт. Показатель мог оказаться существеннее, не будь пресловутых проблем с логистикой. Так, стоимость транспортировки до ближайших экспортных портов составляет 4,5 тыс. рублей на каждую тонну. При таких условиях алтайское зерно вряд ли будет конкурентоспособным.

Читать далее Помимо этого, производители говорят о вечной нехватке и дороговизне вагонов для перевозки зерна и неразвитой инфраструктуре. На весь Алтайский край полноценная контейнерная станция есть только в Барнауле.

3. Недофинансирование отрасли

Сложности с логистикой, отдаленность от основных рынков сбыта тянут за собой ряд других проблем, из которых главная — недофинансирование отрасли. По словам Евгения Долгова, выручка с каждой тонны проданного зерна у аграриев южных регионов примерно на 20−25% выше, чем у сибирских, только за счет того, что они ближе к экспортным рынкам.

«При равных условиях эти деньги мы могли бы направлять на развитие. А так оборотные средства в хозяйствах ежегодно вымываются. В таком случае ничего не остается, как обращаться в банк. Но это не выход. Известно же: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда», — рассказал фермер.

Зерно. Олег Богданов

4. Нехватка квалифицированных кадров

По приблизительным подсчетам, в агропромышленном комплексе Алтайского края имеется около 1 тыс. вакансий, и это только по категории «специалисты». Рядовых доярок и механизаторов не хватает практически на всех предприятиях.

Сергей Топчиев, директор «Панкрушихинского агропромснаба», рассказывает: если раньше из 10 потенциальных работников как минимум два-три обладали подходящими навыками, то сейчас таких нет. Уровень подготовки специалистов оставляет желать лучшего, утверждает директор.

Читать далее В апреле на встрече с губернатором Владимир Егоров, руководитель фермерского хозяйства из Егорьевского района, вновь обратил внимание на проблему кадров. Он утверждает: если подготовка кадров для сельского хозяйства продолжится в том же русле, работать будет некому. «Через пять лет село просто умрет», — считает фермер. По словам Егорова, недавно в Рубцовске создали агротехнический техникум, объединив его с другими профильными учреждениями из Троицка и Косихи. Название вроде бы дали громкое, а базы никакой не оказалось, сообщил Владимир Егоров. Хотя в прошлые времена у техникума было хозяйство в селе Куйбышево с 6,5 тыс. гектаров пашни. «Вопрос, как можно научить плавать в бассейне, в котором нет воды», — недоумевает руководитель.

На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект Дмитрий Лямзин

Возможности

1. Повышение качества жизни на селе

Опрошенные «СК» респонденты ставят этот пункт на первое место. Вопрос один — как обеспечить качество. В 2020 году в России заработает новая федеральная программа комплексного развития сельских территорий, предусматривающая вложения в размере 2,2 трлн руб­лей за шесть лет. При этом на первый год реализации программы запланировано 228 млрд рублей, правда, большую часть из которых должен вложить бизнес.

Государство готово увеличивать вливания в инженерную инфраструктуру, обучение специалистов, медицину и образование, строительство жилья. В 2020 году в стране должна заработать специальная ипотека для сельских жителей по ставке до 3%. При желании у регионов будет возможность довести ее до нуля. Судя по всему, власти края намерены активно включиться в эту программу.

SWOT-анализ. altapress.ru

Читать далее «Очень важно то, что действительно расширяется линейка возможных направлений использования средств, — сообщил 31 мая на форуме в АКЗС Виктор Томенко. — Нет ограничений по тем проектам, которые могут предложить сами регионы. Это важно, потому что одно сельское поселение не похоже на другое: где-то более эффективны одни меры, скажем, ипотечное кредитование, где-то работает прямая государственная поддержка — компенсация части затрат, связанных с приобретением жилья, где-то хорошо пойдет проект, связанный с автономной газификацией, а где-то хороший эффект даст реконструкция автомобильных дорог — обеспечит и нормальную жизнь, и производство на селе».

2. Увеличение экспортных поставок сельхозпродукции

По плану, принятому краем в рамках нацпроекта, к 2024 году регион должен будет экспортировать сельхозпродукции на 501 млн долларов, то есть в 2,7 раза больше, чем в 2017 году. В этом плане у края успехи есть. Как сообщил глава Алтайпищепрома Александр Большаков, регион в три раза увеличил отгрузки зерна на экспорт — до 121 тыс. тонн на 22 млн долларов.

Сельское хозяйство. Коровы. Анна Зайкова

Сами аграрии рассказывают, что больший потенциал в плане экспорта имеется у сои, рапса и гречихи. Уже сейчас алтайские сельхозпроизводители активно оформляют разрешительные документы на поставку будущего урожая за рубеж.

По словам Виктора Траутвейна, директора сельхозпредприятия «Майское», экспортная цена на гречиху составляет 12,5 тыс. рублей за тонну, местные предприятия покупают ее по 11 тыс. При условии крупных поставок выгода оказывается существенной.

3. Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации

В этом плане в Алтайском крае пока не все так радужно. Из огромного числа зарегистрированных кооперативов эффективно работают единицы.

Олег Махнаков, директор двух успешных молочных кооперативов, рассказывает: развитию данного направления пока мешает инертность самих крестьян. Так уж получилось, что фермерские хозяйства края имеют достаточно серьезные наделы — у некоторых они доходят до 5−7 тыс. га. При таких масштабах производства потребности в какой-то кооперации у них нет.

Крестьянский труд. Анна Зайкова

«Я бывал в США, где уровень кооперации значительно выше, — рассказал Олег Махнаков. — Фермерские хозяйства в этой стране обрабатывают по 100−200 га, и у них нет других вариантов, кроме как объединяться».

Эксперт уверен: сельскохозяйственная кооперация в крае сможет выйти на новый уровень только при условии ее экспортной ориентации. Например, для организации крупных поставок продукции за рубеж.

Угрозы

1. Рост цен на энергоносители , топливо и другие составляющие производства

По данным минсельхоза Алтайского края, за последние два года фиксируется увеличение затрат аграриев на производство зерна на 20% и молока — на 16%. Главная причина — резкий скачок цен на топливо в 2018 году. Продолжают также дорожать семена, средства защиты растений. Буквально золотым становится обслуживание импортной сельхозтехники.

Государство хоть и старается влиять на ценовую ситуацию на некоторых рынках, но темпы роста цен все равно остаются существенными.

SWOT-анализ. altapress.ru

2. Влияние неблагоприятных агрометеорологических условий

Что такое зона рискованного земледелия, алтайские сельхозпроизводители знают не понаслышке. Почти каждый год в регионе происходят какие-либо погодные катаклизмы. В 2012-м край серьезно пострадал от сильнейшей засухи, в 2015-м существенная часть зерновых и подсолнечника ушла под снег, в 2018-м из-за проливных дождей хозяйства не смогли в оптимальные сроки провести посевную.

При этом в регионе крайне слабо развита система агрострахования. Размеры компенсаций, которые ранее выплачивались по факту ЧС, становятся все меньше.

3. Сокращение уровня государственной поддержки

Уровень государственной поддержки сектора АПК сокращается для всех регионов страны. И Алтайский край не исключение. Постепенно уменьшаются для нашего региона объемы субсидий по растениеводству. Погектарные выплаты в 2018 году составляли 946 млн рублей, в 2019-м — 893 млн. Государство объясняет это выводом за рамки субсидирования так называемых высокомаржинальных культур.

Со следующего года планируется изменить распределение так называемой единой субсидии. Пока новая схема находится в разработке. Остается только надеяться, что с ее введением денег, направляемых в отрасль, не станет меньше.