С подачи сенатора Карлина на Алтае учредили новую премию имени фермера Гукова

Премия будет присуждаться фермерам, индивидуальным предпринимателям и руководителям сельхозпредприятий за высокие показатели и активное участие в жизни села.
На нее также могут претендовать ветераны отрасли, которые внесли лепту в становление агропромышленного комплекса региона.
Ежегодно будет вручаться не более трех подобных премий, каждая из которых составит 125 тыс рублей.
Документы кандидатов будут приниматься до 15 октября.
Имена лауреатов озвучат на торжественном награждение победителей трудового соревнования, приуроченного к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Почему решили учредить новую премию?
Впервые о возможности присуждения новой премии 25 марта на встрече с фермерским активом сообщил губернатор края Виктор Томенко.
По его словам, с инициативой введения такой формы признания заслуг выступил сенатор Александр Карлин.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Александр Гуков — очень известный на Алтае человек. Я не так давно работаю в крае, но уже успел с ним лично познакомиться, узнал его судьбу и заслуги. Он — один из ярких примеров служения своей родине и своему делу.
Александр Гуков, руководивший фермерским хозяйством в Ключевском районе, ушел из жизни 8 марта нынешнего года. Ему было 72 года.