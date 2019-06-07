С подачи сенатора Карлина на Алтае учредили новую премию имени фермера Гукова

Уже осенью в крае впервые вручат новую премию «За верность профессии» имени известного алтайского фермера Александра Гукова. Документ об ее учреждении 5 июня подписал губернатор региона.

В Барнауле наградили лучших работников агропромышленного комплекса по итогам 2018 года.

Премия будет присуждаться фермерам, индивидуальным предпринимателям и руководителям сельхозпредприятий за высокие показатели и активное участие в жизни села.

На нее также могут претендовать ветераны отрасли, которые внесли лепту в становление агропромышленного комплекса региона.

Ежегодно будет вручаться не более трех подобных премий, каждая из которых составит 125 тыс рублей.

В Барнауле наградили лучших работников агропромышленного комплекса по итогам 2018 года. Анна Зайкова

Документы кандидатов будут приниматься до 15 октября.

Имена лауреатов озвучат на торжественном награждение победителей трудового соревнования, приуроченного к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Почему решили учредить новую премию?

Впервые о возможности присуждения новой премии 25 марта на встрече с фермерским активом сообщил губернатор края Виктор Томенко.

По его словам, с инициативой введения такой формы признания заслуг выступил сенатор Александр Карлин.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Александр Гуков — очень известный на Алтае человек. Я не так давно работаю в крае, но уже успел с ним лично познакомиться, узнал его судьбу и заслуги. Он — один из ярких примеров служения своей родине и своему делу.

Александр Гуков. Сергей Башлычев

Александр Гуков, руководивший фермерским хозяйством в Ключевском районе, ушел из жизни 8 марта нынешнего года. Ему было 72 года.