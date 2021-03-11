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Происшествия

Трое россиян загоняли до полусмерти беременную лосиху и задушили животное

В Тверской области браконьерам предъявили обвинение в зверском убийстве беременной самки лося.

Лось.
Лось.
СС0

Мужчины на снегоходах по льду заводи реки Молога стали преследовать лосиху. Когда животное больше не смогло бежать, лосиху повалили на землю и задушили.

В Минприроды региона оценили ущерб в 400 тыс. рублей.

Им предъявлено обвинение в совершении незаконной охоты и жестоком обращении с животным (ч. 2 ст. 258, п. «а» ч. 2 ст. 245 УК РФ), пишет «Росбалт».

До суда все трое останутся под арестом.

Дело на контроле у регионального Следственного комитета.

Ранее благодаря неравнодушному жителю полицейские задержали браконьера в Алтайском крае. Мужчина и сообщил, что увидел подозрительных людей в лесном массиве в 15 километрах от села Озеро-Петровское. Рядом было обнаружено место забоя самки лося.

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали на место преступления, где обнаружили останки убитого животного, среди которых находился полностью сформировавшийся эмбрион.

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