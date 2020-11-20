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Происшествия

Трое якутян погибли, выпив антисептик, и еще шестеро в тяжелом состоянии

В Якутии проверяют причины смертельного отравления трех взрослых жителей, сообщает республиканская прокуратура.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Предварительно установлено, что отравление произошло в результате употребления антисептического средства.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о защите прав потребителей и другим вопросам. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в региональном СК, 18 ноября компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор.

«19 ноября 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет скончались в реанимационном отделении медицинского учреждения», — отметили в следкоме.

Реанимация.
Реанимация.
55.mchs.gov.ru

Шестеро человек выжили. Из них трое мужчин (28, 32 и 69 лет) в состоянии комы находятся в реанимации райбольницы, и еще трое — под наблюдением медиков.

«В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне-тяжелое. Но в динамике состояние может поменяться в любой момент. Все они взрослые», — пояснили РИА «Новости» в якутском минздраве.

Для эвакуации отравившихся вылетел санитарный рейс из Якутска.

Ранее в Алтайском крае начали производить антисептики-карандаши — это сухой спирт, который невозможно выпить.

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