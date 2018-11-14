Троих бийчан будут судить за нападение и похищение женщины около барнаульского ТЦ

Троих жителей Бийска обвиняют в похищении женщины и ее автомобиля около барнаульского торгового центра, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что в декабре 2017 года двое безработных и ранее судимых бийчан напали на молодую женщину, которая находилась в своем автомобиле Audi A6 на парковке торгового центра в Барнауле. Мужчины брызнули ей в лицо из баллончика, после переместили ее на заднее сиденье авто, завязали глаза, связали руки скотчем и увезли в Бийск.

В съемной квартире злоумышленники насильно удерживали женщину, угрожали ей убийством. Похитители забрали у пострадавшей деньги, золотые украшения, телефон и автомобиль.

Женщине удалось убежать на следующий день, когда преступники покинули квартиру.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей, суд определит степень их вины и меру наказания. Их обвиняют в похищении человека, разбое в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору. Известно, что злоумышленники совершали преступления на территории края в период с ноября 2017 года по март 2018 года.