Троих выживших туристов, поднимавшихся на Ключевской вулкан, эвакуировали

Спасатели эвакуировали трех выживших туристов из 12 поднимавшихся. Во время восхождения погибло девять человек.
Спасатели сообщили, что гид, который спустился с высоты 4158 метров к домику геологов к остальным выжившим, получил обморожение рук и ног.
Туристов доставили в в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Оттуда их эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск
Напомним, что о гибели группы туристов из 12 человек стало известно 3 сентября.