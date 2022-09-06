6 сентября
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Происшествия

Троих выживших туристов, поднимавшихся на Ключевской вулкан, эвакуировали

Трое туристов из 12 поднимавшихся на Ключевской вулкан выжили. Их эвакуировали на вертолете с высоты 3300 м. Об этом сообщают «РИА Новости».

Вулкан Ключевской.
Вулкан Ключевской.
kscnet.ru

Спасатели эвакуировали трех выживших туристов из 12 поднимавшихся. Во время восхождения погибло девять человек.

Спасатели сообщили, что гид, который спустился с высоты 4158 метров к домику геологов к остальным выжившим, получил обморожение рук и ног.

Туристов доставили в в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Оттуда их эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск

Напомним, что о гибели группы туристов из 12 человек стало известно 3 сентября.

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