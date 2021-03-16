Троих юных «закладчиков» поймала полиция в Барнауле

Вечером 12 марта юноши в возрасте 18 и 17 лет в сети получили информацию о местонахождении крупной партии наркотиков, рассказали в краевом СУ СКР.
Молодые люди забрали пакет, расфасовали наркотики на более мелкие партии и путем «закладок» стали сбывать их на территории города.
«Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось по независящим причинам — они были задержаны сотрудниками полиции», — заявили в СК.
Устанавливаются остальные обстоятельства произошедшего.
Ранее в Алтайском крае осудили трех человек, пытавшихся продать большую партию синтетических наркотиков. Один из них связался с магазином, специализирующимся на наркотическом бизнесе.