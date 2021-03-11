Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле влюбленных наркоманов и куратора отправили в колонию за 1000 доз синтетики

В Алтайском крае осудили трех человек, пытавшихся продать большую партию синтетических наркотиков, сообщает региональное управление ФСБ.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Троих жителей Барнаула, которым от 35 до 55 лет, признали виновными по двум статьям: «покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «незаконное приобретение и хранение».

«Один из них в начале 2020 года связался с магазином, специализирующимся на наркотическом бизнесе. Весной он вышел на знакомую пару с предложением нелегального заработка — мужчина и женщина являлись наркозависимыми и ранее отбывали наказание за совершение аналогичных преступлений», — рассказали в службе.

Ячейка закладчиков получала информацию о тайниках с наркотиками в Барнауле. Товар перевозили домой, где хранили и фасовали на более мелкие партии.

Задержали наркоторговцев в апреле 2020 года. При обыске обнаружили около 500 граммов синтетики — это больше 1000 разовых доз.

Суд отправил всех троих в колонию: двое получили по 11 лет особого и строгого режима, а третий — 9 лет общего режима.

Ранее в спальном районе Барнаула нашли тайник с крупной партией героина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость