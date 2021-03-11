В Барнауле влюбленных наркоманов и куратора отправили в колонию за 1000 доз синтетики

Троих жителей Барнаула, которым от 35 до 55 лет, признали виновными по двум статьям: «покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «незаконное приобретение и хранение».

«Один из них в начале 2020 года связался с магазином, специализирующимся на наркотическом бизнесе. Весной он вышел на знакомую пару с предложением нелегального заработка — мужчина и женщина являлись наркозависимыми и ранее отбывали наказание за совершение аналогичных преступлений», — рассказали в службе.

Ячейка закладчиков получала информацию о тайниках с наркотиками в Барнауле. Товар перевозили домой, где хранили и фасовали на более мелкие партии.

Задержали наркоторговцев в апреле 2020 года. При обыске обнаружили около 500 граммов синтетики — это больше 1000 разовых доз.

Суд отправил всех троих в колонию: двое получили по 11 лет особого и строгого режима, а третий — 9 лет общего режима.

Ранее в спальном районе Барнаула нашли тайник с крупной партией героина.