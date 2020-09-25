Тростью со скрытым клинком вооружился сибиряк, когда пошел к приставам обсудить свои долги

Инцидент произошел в Красноярске. Дежуривший на входе в отделение службы сотрудник обратил внимание на разборную трость посетителя.
«При проверке данный факт подтвердился: рукоять предмета была оборудована скрытым лезвием длиной около 40 см», — рассказали в ведомстве.
Обладатель трости пояснил, что пришел узнать о задолженности и не подозревал, что клинок может этому помешать. Теперь полиции предстоит разобраться с «посошком для пешехода».
В ведомстве отметили, что подобный случай произошел на прошлой неделе — другой мужчина также пытался пройти с тростью, в которой спрятан клинок.
«В текущем году сотрудниками выявлено 816 единиц оружия и боеприпасов, а также 828 предметов представляющих угрозу для безопасности окружающих, которые граждане пытались пронести в структурные подразделения службы и здания судов», — подвели статистику красноярские приставы.
Ранее в Кемеровской области судебные приставы сняли колеса с автомобиля должницы и подсунули под днище машины дрова.