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26 сентября
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Происшествия

Тростью со скрытым клинком вооружился сибиряк, когда пошел к приставам обсудить свои долги

В Красноярском крае судебные приставы остановили мужчину, который пришел к ним с клинком в трости, сообщает региональная ФССП.

Трость со скрытым клинком.
Трость со скрытым клинком.
кадр из видео.

Инцидент произошел в Красноярске. Дежуривший на входе в отделение службы сотрудник обратил внимание на разборную трость посетителя.

«При проверке данный факт подтвердился: рукоять предмета была оборудована скрытым лезвием длиной около 40 см», — рассказали в ведомстве.

Обладатель трости пояснил, что пришел узнать о задолженности и не подозревал, что клинок может этому помешать. Теперь полиции предстоит разобраться с «посошком для пешехода».


В ведомстве отметили, что подобный случай произошел на прошлой неделе — другой мужчина также пытался пройти с тростью, в которой спрятан клинок.

«В текущем году сотрудниками выявлено 816 единиц оружия и боеприпасов, а также 828 предметов представляющих угрозу для безопасности окружающих, которые граждане пытались пронести в структурные подразделения службы и здания судов», — подвели статистику красноярские приставы.

Ранее в Кемеровской области судебные приставы сняли колеса с автомобиля должницы и подсунули под днище машины дрова.

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