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Происшествия

Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Умерший мужчина несколько дней просидел за праздничным столом гостя в одной из деревень в Белоруссии.

Дрова.
Дрова.
СС0

8 января в милицию обратилась обеспокоенная жительница деревни Черессы. Женщина рассказала, что ее супруг уже несколько дней не ночевал дома.

Милиционеры выяснили, что в последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина-ремесленника. Оперативники проверили эту информацию и обнаружили пропавшего.

Тело мужчины находилось в кресле за праздничным столом с 30 декабря 2019 года. Там бурно стали провожать старый год. Выяснилось, что между хозяином дома, где на протяжении недели проходила гулянка, и его односельчанином ночью произошел конфликт.

Во время ссоры хозяин ударил гостя по голове поленом. И застолье продолжилось, пишет sibnet.ru.

Впоследствии он пояснил правоохранителям, что гость сидел за столом в капюшоне, поэтому даже не понял, что своим ударом нанес серьезную травму. Только через несколько дней мужчина начал догадываться, что с гостем что-то не так.

Как установила экспертиза, у погибшего мужчины — закрытая черепно-мозговая травма. Именно она стала причиной гибели.

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело — его обвиняют в убийстве.

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