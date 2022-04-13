Трупы десятков лошадей обнаружили в алтайском озере, где купаются дети

Кадры журналистам передали местные жители.

На них видно, что кости животных плавают в воде. Местные жители считают, что погибшие лошади принадлежали фермеру из Усть-Волчихи.

«По их версии, своими питомцами тот не занимался, более того, лошади не раз паслись на чужих сельхозугодьях, а в ноябре прошлого года часть табуна пропала. Тогда поиски успехом не увенчались, а сутки назад, судя по всему, именно их останки и обнаружили в озере», — пишут «Вести».

Один из местных предпринимателей рассказал, что в озере, где сейчас разлагаются останки животных, регулярно ловят рыбу, а летом там купаются дети.

Ранее на Алтае обнаружили более 50 мертвых лошадей, большинство из которых кобылы с жеребятами.