Глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов заявил , что совершивших бесчеловечное убийство лошадей в Алтайском крае накажут по всей строгости.

Напомним, накануне в Петропавловском районе между селами Солоновка и Камышенка обнаружили более 50 мертвых лошадей, большинство из которых кобылы с жеребятами.

Серов отметил, что такое массовое убийство домашних животных в крае произошло впервые и это кощунство по отношению к лошадям.

«Считаю произошедшее вопиющим случаем. Ситуации, которые происходили раньше, были связаны с хищением животных, совершены ради выгоды. В Петропавловском районе преступники явно действовали из мести. Из-за личностного конфликта пострадали ни в чем не повинные животные. Даже в войну ни у кого не поднималась рука убить лошадь, это благороднейшее животное, а здесь расстрелян целый табун с маленькими жеребятами», — заявил депутат.



В алтайском МВД сообщили, что по факту убийства лошадей ведется расследование уголовного дела, которое поставлено на контроль главы ведомства.

Серов подчеркнул, что депутаты АКЗС будут следить за ходом расследования. Он также связался с администрацией района, региональным Минсельхозом и обсудил ситуацию с многими фермерами.

«Пострадавший фермер Николай Дроков много лет занимается животноводством, это огромная потеря для него, не столько финансовая, сколько моральная утрата, которую понесли и все мы — жители края. Уверен, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона», — отметил парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов пообещал «не дать спустить на тормозах» расстрел лошадей в Алтайском крае.