В Госдуме обещают «не дать спустить на тормозах» расстрел лошадей в Алтайском крае

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обещал направить запросы и проконсультироваться с юристами по поводу истории с расстрелом лошадей в Алтайском крае. Об этом депутат заявил изданию Daily Storm.

По его словам, в деле может быть несколько составов преступления, по которым еще не возбуждено уголовное дело, например, ущерб в особо крупном размере.

«Мне кажется, там есть несколько составов преступления, мы с юристами отработаем. Я уверен, сейчас и обращения поступят. Сделаем запросы (это тематика МВД в данной ситуации), для того чтобы было проведено тщательное расследование. <…> Мало того, что экономический ущерб в особо крупном размере был нанесен. Но отнять вот так 50 жизней живых существ — вопиющий факт», — возмутился собеседник.

Бурматов добавил, что необходимо сделать все, чтобы «не дать спустить ситуацию на тормозах».

«Сегодня они лошадей расстреливают, а завтра по кому они будут стрелять?» — заключил он.

Что произошло

Между селами Солоновка и Камышенка в Алтайском крае нашли 53 мертвые лошади. Большинство из них кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся.

У убитых животных огнестрельные ранения в области лопатки. По предварительным данным, выстрелы производили из мелкокалиберной винтовки.

Владелец табуна до инцидента поссорился с местным жителем, сообщает Telegram-канал SHOT.