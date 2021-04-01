Трупы плавают в Енисее. В Сибири нашли скотомогильник, кормящий бродячих собак

Исполнительный директор экоплатформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов рассказал в своем Facebook про «свалку трупов» домашних животных и скота под Красноярском.

Свалку нашли на берегу Енисея — в Березовском районе недалеко от столицы региона.

«Это уже ни в какие ворота. Люди нашли огромное несанкционированное захоронение домашних животных и скота. Фактически в черте города за мостом кто-то долгое время складировал туши», — написал Шахматов.

Эколог отметил, что трупы животных «плавают в небольшой заводи Енисея вместо того, чтобы отправиться на термическое обезвреживание».

«А ведь это рассадник инфекций и вирусов. Я не знаю, что ниже по течению пьют люди вместе с водой, но совершенно точно — это опасно для здоровья горожан и жителей близлежащих сел», — подчеркнул Шахматов.

Также он сообщил, что возле скотомогильника обитает свора бездомных собак: «Потенциальные переносчики инфекции!»

Эколог подготовил обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру. Экспертам предстоит оценить загрязнение реки и качество питьевой воды.

Ранее в Алтайском крае нашли более сотни нарушений на скотомогильниках.