Трупы плавают в Енисее. В Сибири нашли скотомогильник, кормящий бродячих собак

Свалку нашли на берегу Енисея — в Березовском районе недалеко от столицы региона.
«Это уже ни в какие ворота. Люди нашли огромное несанкционированное захоронение домашних животных и скота. Фактически в черте города за мостом кто-то долгое время складировал туши», — написал Шахматов.
Эколог отметил, что трупы животных «плавают в небольшой заводи Енисея вместо того, чтобы отправиться на термическое обезвреживание».
«А ведь это рассадник инфекций и вирусов. Я не знаю, что ниже по течению пьют люди вместе с водой, но совершенно точно — это опасно для здоровья горожан и жителей близлежащих сел», — подчеркнул Шахматов.
Также он сообщил, что возле скотомогильника обитает свора бездомных собак: «Потенциальные переносчики инфекции!»
Эколог подготовил обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру. Экспертам предстоит оценить загрязнение реки и качество питьевой воды.
Ранее в Алтайском крае нашли более сотни нарушений на скотомогильниках.