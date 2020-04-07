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7 апреля
Коронавирус

ЦБ сообщил об атаках мошенников под предлогом Covid-19

Мошенники стали активно использовать тему коронавирусной инфекции COVID-19 для хищения денег с банковских счетов.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Они обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство.

«Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет», — сообщает Банк России.

Преступники также часто рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты (загружающими вредоносное программное обеспечение), копируя стиль Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здравоохранения и других, пишет «РГ».

Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах.

«Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение», — сказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Быстрая «реакция»

Мошенники быстро реагируют на любые изменения на рынке и медиа-повестку. Они могут использовать панические настроения, недостаточную осведомленность, обычные волнения и страхи людей и на этом зарабатывать.

Несмотря на всякие технические новации, мошенничество не сильно меняется.
Несмотря на всякие технические новации, мошенничество не сильно меняется.
CC0

Рекомендации

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Как в военное время

Ранее в Союзе потребителей потребовали ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии, заявил сопредседатель союза, член Общественной палаты Владимир Слепак.

Он предлагает незамедлительно внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.

В частности, «изложить подпункт «л» части 1 статьи 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») в следующей редакции: «Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, эпидемии, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

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