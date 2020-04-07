ЦБ сообщил об атаках мошенников под предлогом Covid-19

Они обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство.
«Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет», — сообщает Банк России.
Преступники также часто рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты (загружающими вредоносное программное обеспечение), копируя стиль Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здравоохранения и других, пишет «РГ».
Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах.
«Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение», — сказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.
Быстрая «реакция»
Мошенники быстро реагируют на любые изменения на рынке и медиа-повестку. Они могут использовать панические настроения, недостаточную осведомленность, обычные волнения и страхи людей и на этом зарабатывать.
Рекомендации
Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Как в военное время
Ранее в Союзе потребителей потребовали ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии, заявил сопредседатель союза, член Общественной палаты Владимир Слепак.
Он предлагает незамедлительно внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.
В частности, «изложить подпункт «л» части 1 статьи 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») в следующей редакции: «Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, эпидемии, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».