ЦБ сообщил об атаках мошенников под предлогом Covid-19

Они обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство.

«Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет», — сообщает Банк России.

Преступники также часто рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты (загружающими вредоносное программное обеспечение), копируя стиль Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здравоохранения и других, пишет «РГ».

Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах.

«Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение», — сказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Быстрая «реакция»

Мошенники быстро реагируют на любые изменения на рынке и медиа-повестку. Они могут использовать панические настроения, недостаточную осведомленность, обычные волнения и страхи людей и на этом зарабатывать.

Несмотря на всякие технические новации , мошенничество не сильно меняется. CC0

Рекомендации

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Как в военное время

Ранее в Союзе потребителей потребовали ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии, заявил сопредседатель союза, член Общественной палаты Владимир Слепак.

Он предлагает незамедлительно внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.

В частности, «изложить подпункт «л» части 1 статьи 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») в следующей редакции: «Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, эпидемии, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».