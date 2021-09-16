16 сентября 15°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Цех по производству липовых российских меддокументов ликвидировали в Казахстане

В Казахстанском Петропавловске Комитет национальной безопасности (КНБ) пресек деятельность подпольного цеха по производству документов, требуемых для въезда на территорию России во время пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс»

Вакцинация.
Вакцинация.
zdravalt.ru

Организовали канал нелегальной миграции жители Петропавловска.

Они соорудили в квартире лабораторию по производству целого ряда поддельных документов. В ходе обыска были обнаружены липовые заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения; письма-приглашения от зарубежных медицинских организаций на лечение.

Также были изъяты печати медицинских организаций России и Казахстана, справки о ПЦР-тестах клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области.

Эти документы, позволяющие беспрепятственно пересекать государственную границу с Россией в период карантинных ограничений, злоумышленники предоставляли гражданам Казахстана за вознаграждение, пишет Lenta.ru.

Сейчас спецслужбы республики проводят досудебное расследование по незаконной миграции.

Ранее в Барнауле нашли контору по выдаче липовых справок о ПЦР-тесте. Липовыми справками промышляли две жительницы Барнаула, которые работают в частной организации, помогающей мигрантам с документами.

На справках были реквизиты частной лаборатории, но полицейские установили, что ее сотрудники эту справку не выдавали.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость