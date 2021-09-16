Цех по производству липовых российских меддокументов ликвидировали в Казахстане

Организовали канал нелегальной миграции жители Петропавловска.
Они соорудили в квартире лабораторию по производству целого ряда поддельных документов. В ходе обыска были обнаружены липовые заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения; письма-приглашения от зарубежных медицинских организаций на лечение.
Также были изъяты печати медицинских организаций России и Казахстана, справки о ПЦР-тестах клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области.
Эти документы, позволяющие беспрепятственно пересекать государственную границу с Россией в период карантинных ограничений, злоумышленники предоставляли гражданам Казахстана за вознаграждение, пишет Lenta.ru.
Сейчас спецслужбы республики проводят досудебное расследование по незаконной миграции.
Ранее в Барнауле нашли контору по выдаче липовых справок о ПЦР-тесте. Липовыми справками промышляли две жительницы Барнаула, которые работают в частной организации, помогающей мигрантам с документами.
На справках были реквизиты частной лаборатории, но полицейские установили, что ее сотрудники эту справку не выдавали.