Цех по производству липовых российских меддокументов ликвидировали в Казахстане

В Казахстанском Петропавловске Комитет национальной безопасности (КНБ) пресек деятельность подпольного цеха по производству документов, требуемых для въезда на территорию России во время пандемии коронавируса, сообщает « Интерфакс »

Организовали канал нелегальной миграции жители Петропавловска.

Они соорудили в квартире лабораторию по производству целого ряда поддельных документов. В ходе обыска были обнаружены липовые заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения; письма-приглашения от зарубежных медицинских организаций на лечение.

Также были изъяты печати медицинских организаций России и Казахстана, справки о ПЦР-тестах клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области.

Эти документы, позволяющие беспрепятственно пересекать государственную границу с Россией в период карантинных ограничений, злоумышленники предоставляли гражданам Казахстана за вознаграждение, пишет Lenta.ru.

Сейчас спецслужбы республики проводят досудебное расследование по незаконной миграции.

Ранее в Барнауле нашли контору по выдаче липовых справок о ПЦР-тесте. Липовыми справками промышляли две жительницы Барнаула, которые работают в частной организации, помогающей мигрантам с документами.

На справках были реквизиты частной лаборатории, но полицейские установили, что ее сотрудники эту справку не выдавали.