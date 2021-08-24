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Происшествия

В Барнауле нашли контору по выдаче липовых справок о ПЦР-тесте

Оперативники ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу установили факт изготовления и сбыта поддельных справок об отрицательных результатах ПЦР-теста на коронавирус. Об этом пишет МВД-Медиа.

Подписание документов.
Подписание документов.
Pixabay.com

Как удалось узнать, липовыми справками промышляли две жительницы Барнаула, которые работают в частной организации, помогающей мигрантам с документами.

На справках были реквизиты частной лаборатории, но полицейские установили, что ее сотрудники эту справку не выдавали.

Полиция изъяла более ста заполненных справок с признаками подделки, а также компьютеры, принтеры и средства связи.

Стоимость незаконной услуги, по некоторым данным, составляла от 6 до 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Правоохранители устанавливают все эпизоды преступления. Решается вопрос о привлечении к ответственности не только изготовителей и продавцов заведомо поддельных документов, но и всех, кто использовал фальшивые справки.

Ранее появилась информация, что в барнаульской поликлинике № 14 продавали липовые сертификаты о вакцинации. Главный врач учреждения не подтвердил, но и не опроверг это.

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