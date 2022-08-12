Целое «озеро» с химотходами обнаружено в сердце Сибири

Житель поселка Красный Яр (Новосибирская область) пожаловался на «озеро» из отходов рядом с картонно-бумажным комбинатом. В связи с этим прокуратура направила требование о проведении проверок в отношении предприятия в Минэк и Росприроднадзор региона.

Как сообщили «Прецеденту» местные жители, водоем, в который, вероятно, длительное время сливали отходы производства, начали спешно засыпать глиной. Об «озере» химотходов стало известно 5 августа.

Жители пострадавшего поселка обратились за помощью к депутату новосибирского горсовета Игорю Украинцеву.

«Масштаб бедствия, на мой взгляд, катастрофичный. Речь идет об огромном озере внутри леса. Озере какой-то жижи, клейковины, явно с какой-то химией, очень дурнопахнущей. В этом озере уже мертвые деревья, все вокруг уничтожается, поэтому масштаб уже не локальный, а это вполне глобальная новосибирская экологическая катастрофа», — рассказал Игорь Украинцев.

Один из жителей сообщил изданию «Тайга.инфо», что в 2018 году для постройки комбината снесли бывший цех рулонных заготовок. Но очистные сооружения не построили. Вместо этого отходы сливали в овраг, в лес. По словам жителя, они напоминают клейкую суспензию — возможно, крахмальный клей.

Депутат райсовета Ирина Бессарабова написала директору комбината Игорю Диденко соответствующий запрос. На предприятии ответили, что подобное решение временное. Позже участок перевели в категорию промышленных земель, обнесли забором и возвели дамбу, чтобы отходы не спускались ниже по рельефу. Однако это привело к серьезным экологическим проблемам.

Автор: Инцидент Новосибирск Автор: Инцидент Новосибирск Автор: Инцидент Новосибирск

В связи с этим Игорь Украинцев обратился в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

«Наша задача привлечь внимание не только специалистов надзорных органов, но и общественности к этому безобразию. Потому что псевдо-экологичность <…> разбивается вдребезги об это озеро дерьма», — отметил депутат.

После огласки в СМИ, металлический забор из профлиста рядом с загрязненным водоемом начали демонтировать, а само озеро начали засыпать грунтом.

По инициативе Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры назначили проверку информации об экологической катастрофе.

«В Минэк Новосибирской области и Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора направлены требования о проведении контрольных мероприятий в отношении АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», — говорится в ответе прокуратуры, полученном Игорем Украинцевым.

Территорию комбината проверят до 16 августа.

Ранее сообщалось, что новосибирский завод химконцентратов уберёт озеро с радиоактивными отходами.