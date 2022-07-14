В Сибири ликвидируют радиоактивное озеро

Новосибирский завод химконцентратов уберёт озеро с радиоактивными отходами. Об этом сообщили в сообществе во «Вконтакте» « АСТ-54 ».

Озеро представляет собой водоем с огороженной вокруг него территорией площадью более 100 га. Оно находится за 7 км от города, а используется для хранения производственных стоков еще с 50-ых.

Твердые радиоактивные отходы специально хранятся под слоем воды, чтобы исключить любой унос радионуклидов.

С 1 июля появилась новая технология, которая позволяет больше не использовать озеро. Вместо этого ядерные отходы перерабатывают и отправляют на север Томской области.

К 2030 году на месте озера появится засыпанный участок земли.

«Общий объём инвестиций в разработку новой системы переработки и хранения отходов составил более 930 миллионов рублей, выделенных из бюджета по федеральной программе ликвидации ядерного наследия. Отказ от использования хвостохранилища позволит сэкономить 100 миллионов рублей в год», — написали в сообществе «АСТ-54».

Ранее на месте захоронения радиоактивных отходов в заливе Амбросиева в Карском море нашли контейнер с атомным реактором подлодки «Хиросима».