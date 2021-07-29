Москва взяла под контроль дело матери, выбросившей грудничка с 7 этажа в Бийске

Ход расследования уголовного дела о покушении на убийство 3-месячной девочки, которую мать выбросила из окна 7 этажа в Бийске, находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 33-летняя мать выбросила свою трехмесячную дочку из окна и упала следом за ней. Ранее сообщалось, что причиной такого поступка могло стать расставание с мужем.

Обе остались живы, получили травмы и находятся в больнице. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководителям следственных управлений регионов доложить обо всех обстоятельствах нарушений прав детей

В прокуратуре также не оставляют ситуацию без внимания. Ведомство проведет проверку и оценит добросовестность исполнения в семье родительских обязанностей и эффективности действий должностных лиц органов опеки.